Доходность среди депозитов: ТОП-10 по вкладам в гривне и валюте — Finance.ua

Доходность среди депозитов: ТОП-10 по вкладам в гривне и валюте Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

Доходность среди депозитов: ТОП-10 по вкладам в гривне и валюте

За прошлый месяц вклады в СКВ бизнеса увеличились на 0,9% (плюс 3,76 млрд грн в гривневом эквиваленте). Валютные вклады населения в гривневом эквиваленте увеличились на 0,5% (плюс 2,01 млрд грн). В долларовом эквиваленте изменения составили +1,1

В целом с января 2024 года по январь 2025 года депозиты выросли на 377,83 млрд грн. Большую часть вкладов принес бизнес (201,83 млрд грн), рост вкладов населения за год составил 164,97 млрд грн.

Этот рост экономист Богдан Данилишин называет «очень скромным результатом».

«За 2024 год население увеличило срочные гривневые вклады всего на 42 млрд грн (в т.ч. срочные депозиты — на 29 млрд грн, и гривневые ОВГЗ — на 14 млрд грн)», — пишет эксперт.

По его словам, эти 42 млрд грн — это лишь 3,2% от эмиссионных 1,3 трлн грн за 2024 год, которые банки смогли привлечь на срочные гривневые вклады.

За такую ​​"услугу", пишет эксперт, банки получили от государства 77 млрд грн процентов по депозитным сертификатам: вдвое больше, чем привлекли на депозиты. При таких условиях очевидно, что ожидать существенных повышений доходности вкладов от банков не стоит.

Как банки меняли ставки

Кристаллбанк снизил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 0,1 п.п. и добавил к ставкам других срочных вкладов в линейке 0,5 п.п. После изменений, лучшие условия банк предлагает по полугодовым вкладам (16% годовых) и по вкладам на 3 месяца (15,9% годовых). Следом идут годовые депозиты под 15,5% годовых и вклады на 9 месяцев (15,25% годовых).

Бизбанк добавил 0,1 п.п. к доходности вкладов в нацвалюте на 3 месяца и 0,3 п.п. — процентов по полугодовым вкладам. Высокая ставка сейчас остается по годовым вкладам — 15% годовых. На полугодовых депозитах частные клиенты банка сейчас зарабатывают 14,85% годовых, на 3-месячных — 14,55% годовых.

Клиринговый Дом увеличил ставку по вкладам на 3-месячные вклады в гривне на 1 п.п. — до 16,3% годовых. Это лучшее предложение среди небольших банков-участников депозитного обзора для вкладов на 3 месяца в гривне. 16% годовых предлагают в Кредитвесте, 15,9% годовых — в Кристаллбанке. Банкувеличил ставку по вкладам на 3-месячные вклады в гривне на 1 п.п. — до 16,3% годовых. Это лучшее предложение среди небольших банков-участников депозитного обзора для вкладов на 3 месяца в гривне. 16% годовых предлагают в, 15,9% годовых — в

Эти же два банка платят по 16% годовых на полугодовые вклады в гривне. 15,75% годовых предлагают в Асвио, 15,25% годовых — в Юнексе.

Лучшие условия по 9-месячным вкладам — 15,50% годовых — предлагают в Кредитвест Банке.

15,25% годовых можно получить сразу в трех банках: Украинский капитал , Кристаллбанк, Юнекс Банк.

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