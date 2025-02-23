Почему украинцы не хотят брать микрозаймы (исследование) — Finance.ua

Почему украинцы не хотят брать микрозаймы (исследование) Сегодня 16:30 — Кредит&Депозит

Почему украинцы не хотят брать микрозаймы (исследование)

Микрофинансовые организации — это учреждения, которые могут быстро оформить кредит, не потребуют многих документов. Это доступная ссуда, которую можно оформить онлайн без визита в отделение. Но препятствием для обращения в МФО является отсутствие доверия.

Об этом во время FinYear 2025 рассказала R&D директор InMind Марина Нестерова.

«Сама отрасль не вызывает доверия к заимствованию, независимо от предмета. То есть сами микрофинансовые учреждения не вызывают желания обращаться к ним, ведь клиенты им не доверяют. Вторая большая причина — высокие проценты и значительные переплаты за пользование — 1% в день. Люди понимают, что это очень много», — рассказала Нестерова.

Она назвала еще одну причину — опасения скрытых комиссий и дополнительных платежей, страх перед накоплением долгов.

Какой формат предоставления кредита наиболее удобен

78% предпочитают онлайн-решения.

«Когда мы спросили наших пользователей, как они хотели бы получать кредит, 58% сказали, что это должно быть полностью онлайн. Полностью онлайн — это через „Дія“, электронную подпись, уже установленные мобильные приложения, через сайт или другие удобные для них каналы коммуникации. Они не хотят больше посещать отделения, если им нужна ссуда или кредит. 17% остаются желающими оформить заявку, чтобы узнать, какие возможности может предложить банк онлайн, но документы подписать — прийти в учреждение, увидеть, что они подписывают и с чем соглашаются. И полностью лично — это те, кто предпочитает классический подход (22%)», — прокомментировала результаты опроса эксперт.

InMind также спросила заемщиков, как можно улучшить процесс получения кредита, сделать его более удобным и комфортным?

«Во-первых, важно установить прозрачные условия упоминания о платежах. Люди хотят, чтобы о них беспокоились, чтобы если у них есть необходимость оплатить очередной платеж, учреждение их об этом уведомляло. Если есть необходимость оплатить дополнительные платежи или штрафы, люди хотят, чтобы учреждение их предупреждало. С этим также связана проблема сложной терминологии в калькуляторах. А во-вторых, люди хотят персонализации и улучшения условий для лояльных клиентов или предложений, основанных на том, что банк или учреждение уже знают о них. У людей есть запрос, чтобы эти решения отвечали их возможностям, уровню доходов и уровню платежа, который они могут уплатить», — говорит Нестерова.

По ее словам, заемщики хотят получить не только денежные средства. Заемщики хотят обрести спокойствие, уверенность и облегчение.

«Также многие говорят о комфорте и свободе выбора. То есть комфорт, улучшение своих текущих условий, качества жизни, порадовать своих близких. Люди желают легкости от кредита. Они не хотят видеть кредит как дополнительную проблему или решение, которое приносит им головные боли», — пояснила она.

Заемщики обычно боятся, что заем может измениться, или переплата за пользование кредитом может оказаться выше.

Какие условия продукта являются решающими

«Первоочередное условие — процентная ставка, люди ищут выгодные условия, но интересно другое, что есть вторая категория таких критериев — наличие льготного периода, а также размер ежемесячного обязательного платежа. Третье, самое главное — удобный интернет-банкинг, возможность пользоваться приложениями. Оффлайн контакт с клиентом где-то в отделении отходит на второй план. Люди хотят быстрых решений. Люди хотят, чтобы эти решения были у них на касании пальцев. И третья, такая большая категория, которую можно выделить, — это прозрачность условий договора и возможность досрочного закрытия долгов. Это о том, что люди хотят видеть, что они берут и как эти условия работают, и когда им нужно будет вернуть эти средства», — рассказала Нестерова.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.