На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика)

Кредит&Депозит
15
На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика)
На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика)
Если посмотреть на общую емкость рынка кредитов, то оказывается, что 90% сталкивались с нехваткой средств за последние полгода. Есть 35% лиц, которые нуждались в средствах, но были вынуждены отказаться от кредита.
Об этом во время FinYear 2025 рассказала R&D директор InMind Марина Нестерова.
Она также объяснила, почему украинцы отказываются брать кредиты.
«35% и половина из них, то есть это почти 17% рынка, говорят о том, что они не хотели брать ссуду и не доверяют кредитным организациям. Кто-то готов подождать и купить нужную вещь позже. 22% людей передумали брать кредит. И 11% не нашли удобного продукта финансирования», — рассказала Нестерова.
На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика)
Какие решения выбирают люди, когда не хватает средств:
  • кредитная карта — легкий в использовании продукт; средства, которые всегда есть с тобой;
  • трата собственных сбережений — то есть люди берут взаймы сами у себя;
  • потребительские кредиты и рассрочка — на какие-то бытовые товары, цифровую технику, товары для дома люди берут именно рассрочку;
  • заем у знакомых или родственников — банкам и финансовым учреждениям надо подумать, как можно сделать такой же простой и доверительный продукт, который бы был аналогом занимать у знакомых и родственников;
  • в конце рейтинга кредиты наличными и микрозаймы, быстрые займы.
На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика)
Относительно того, на что обычно не хватает денег: «Наибольшую часть занимают медицинские услуги или лекарства, и эту тенденцию мы наблюдаем с началом полномасштабного вторжения. 30% - это цифровая бытовая техника. Большой части украинцев не хватает средств на ежедневные расходы до зарплаты, до 26−22%. То есть почти каждый пятый хочет видеть какую-нибудь возможность закрыть свои повседневные расходы. И каждый пятый сталкивался с ситуацией, когда произошло какое-то непредсказуемое обстоятельство — травма, авария и т. д.», — рассказала эксперт.
На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика)
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.