На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика) — Finance.ua

На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика) Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

На что украинцам обычно не хватает средств (инфографика)

Если посмотреть на общую емкость рынка кредитов, то оказывается, что 90% сталкивались с нехваткой средств за последние полгода. Есть 35% лиц, которые нуждались в средствах, но были вынуждены отказаться от кредита.

Об этом во время FinYear 2025 рассказала R&D директор InMind Марина Нестерова.

Она также объяснила, почему украинцы отказываются брать кредиты.

«35% и половина из них, то есть это почти 17% рынка, говорят о том, что они не хотели брать ссуду и не доверяют кредитным организациям. Кто-то готов подождать и купить нужную вещь позже. 22% людей передумали брать кредит. И 11% не нашли удобного продукта финансирования», — рассказала Нестерова.

Какие решения выбирают люди, когда не хватает средств:

кредитная карта — легкий в использовании продукт; средства, которые всегда есть с тобой;

трата собственных сбережений — то есть люди берут взаймы сами у себя;

потребительские кредиты и рассрочка — на какие-то бытовые товары, цифровую технику, товары для дома люди берут именно рассрочку;

заем у знакомых или родственников — банкам и финансовым учреждениям надо подумать, как можно сделать такой же простой и доверительный продукт, который бы был аналогом занимать у знакомых и родственников;

в конце рейтинга кредиты наличными и микрозаймы, быстрые займы.

Относительно того, на что обычно не хватает денег: «Наибольшую часть занимают медицинские услуги или лекарства, и эту тенденцию мы наблюдаем с началом полномасштабного вторжения. 30% - это цифровая бытовая техника. Большой части украинцев не хватает средств на ежедневные расходы до зарплаты, до 26−22%. То есть почти каждый пятый хочет видеть какую-нибудь возможность закрыть свои повседневные расходы. И каждый пятый сталкивался с ситуацией, когда произошло какое-то непредсказуемое обстоятельство — травма, авария и т. д. », — рассказала эксперт.

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