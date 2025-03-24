Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

На прошлой неделе торговля на валютном рынке Украины (ВРУ) все активнее набирала обороты, прокомментировала Finance.ua Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Постепенно рос спрос на американскую валюту, из-за чего Национальный банк повышал официальный курс гривны/доллар.

17 марта — 41,5098 грн/$;

18 марта — 41,4395 грн/$

19 марта — 41,5658 грн/$

20 марта — 41,5730 грн/$

21 марта — 41,5410 грн/$

24 марта — 41,5700 грн/$

На наличном рынке курсы тоже повышались, но временно: открывалась неделя на среднем уровне 41,19/41,74 грн/$, во вторник-среду шагнула на 41,25/41,80 грн/$, и вернулась к 41,20/41,60 грн/$ в пятницу.

То есть разница между официальным и наличными курсами находилась в пределах 0,5−0,6%, ниже 1% — целевого показателя.

Торги на ВРУ уже в понедельник начинались достаточно активно — с ростом котировок с 41,44 грн/$ до 41,56 грн/$. Что задало тренд на три следующих дня, когда торги проходили в пределах 41,54−41,60 грн/$. Но завершение недели произошло все же ниже — на 41,55 грн/$. Национальный банк ежедневно контролировал торговлю, при необходимости увеличивая размер интервенций и покрывая структурный дефицит рынка. Самым большим он был во вторник-среду и уменьшился в пятницу.

По итогам недели НБУ увеличил размер интервенций на 18%: за 17−21 марта он составил $643,6 млн. Но не достиг максимум этого года в $1,2 млрд, который фиксировался официальным отчетом в середине февраля.

«Мы видим постепенное увеличение размера интервенций регулятора с среднесуточного показателя $109 млн на позапрошлой неделе до $128,7 млн ​​сейчас. Однако не делаем из этого великого события, потому что имеем низкую базу сравнения в начале марта при условии уменьшения валютного спроса», — объяснила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Читайте также Что будет с курсом доллара и доходностью ОВГЗ: прогноз ICU

ВРУ возвращается к февральским объемам торгов и делает это постепенно.

«У нас было уменьшение объемов ВРУ в начале марта, а теперь наблюдаем постепенное их восстановление. Без больших всплесков и опасений. Что было предсказуемо особенно на фоне увеличения валютного спроса со стороны поставщиков топлива накануне посевной. В то же время чувствуется уменьшение валютных продаж со стороны экспортеров, которые наверняка выжидают лучший момент для продажи доллара и придерживают инвалюту, надеясь на рост курса. Но не вижу в этом большой опасности, поскольку Нацбанк продолжает валютные интервенции, не предполагая разбалансировки рынка», — объяснила Золотько.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.