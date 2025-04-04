Лимит на переводы с карты на карту: о каком эффекте отчитался НБУ — Finance.ua

Лимит на переводы с карты на карту: о каком эффекте отчитался НБУ Сегодня 17:01 — Финтех и Карты

Лимит на переводы с карты на карту: о каком эффекте отчитался НБУ

По данным Национального банка, за период действия лимита в 150 тысяч гривен в месяц аномальный всплеск объема переводов между счетами физических лиц (P2P-переводы) был снижен, тогда как раньше через карты «дропов» якобы могло проходить до 200 миллиардов гривен в год. В то же время, конкретных сумм и расчетов эффективности действия ограничений на регулятор не приводит.

Об этом пишет «Слово и дело».

Инфографика: «Слово и дело»

Лимит на переводы с карты на карту между физическими лицами действовал с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года. В апреле стало известно, что продлевать его НБУ не будет. Главным аргументом применения ограничения была проблема «дропов» (банковские клиенты, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим картам/счетам). По данным регулятора, за шесть месяцев Бюро экономической безопасности разоблачило сеть из более 4 тысяч «дропов».

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В Нацбанке утверждают, что через полгода успели наработать концепцию специального реестра. В него хотят включить граждан, которым требуется усиленный контроль платежных операций. Анонсировалось, что это предложение уже в апреле будет направлено в профильный комитет Верховной Рады для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, за время действия ограничений был принят и начал действовать закон № 3994-IX, увеличивший размеры штрафов для нарушителей платежного законодательства. В частности, банки раскрывают детали финансовых операций по запросу полиции.

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Также банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. В документе говорится, что банки обязуются устанавливать лимиты на операции клиентов без документально подтвержденного дохода. Однако лимиты не будут применяться для операций клиентов с подтвержденными источниками доходов, а также волонтеров.

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Слово і Діло По материалам:

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