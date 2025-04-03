Шесть банков продлят лимиты на карточные переводы — Finance.ua

Шесть банков продлят лимиты на карточные переводы Сегодня 10:45 — Финтех и Карты

Шесть банков продлят лимиты на карточные переводы

Лимит на карточные переводы для физических лиц продолжает действовать без изменений в соответствии с положениями меморандума, подписанного банками.

Об этом пишет Forbes

Издание опросило семь банков — Ощадбанк, ПриватБанк , ПУМБ, Raiffeisen Банк, OTP Банк, Банк «Власний рахунок» и УкрСиббанк. В шести банках сообщили, что лимиты будут действовать без изменений.

«В настоящее время установленные банком лимиты на переводы остаются неизменными, поскольку действуют условия меморандума», — сообщили в ПриватБанке.

Соблюдать нормы меморандума планируют также в Ощадбанке и УкрСиббанке. В Raiffeisen ответили, что «меморандум остается действенным инструментом для обеспечения прозрачности функционирования рынка платежных услуг и дальше».

В Банке «Власний рахунок» заявили, что потребности в лимитах от НБУ теперь нет из-за появления меморандума. Отмена Нацбанком лимитов ни на что не повлияет.

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При этом в ПУМБ заявили, что у них лимиты отменены: «Указанные лимиты, которые устанавливались для определенных категорий клиентов, отменены с сегодняшнего дня».

Напомним, Национальный банк 1 апреля сообщил об отмене лимита на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен. Регулятор заявил о снижении аномальных объемов переводов между счетами физлиц, а также уменьшении количества открытых платежных карт.

При этом в декабре банки подписали меморандум о поэтапном ограничении лимитов на карточные переводы для физлиц. С 1 июня лимит будет снижен до 100 тысяч гривен. Лимит относится ко всем видам переводов, включая IBAN.

Слово і Діло По материалам:

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