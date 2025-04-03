Шесть банков продлят лимиты на карточные переводы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шесть банков продлят лимиты на карточные переводы

Финтех и Карты
180
Шесть банков продлят лимиты на карточные переводы
Шесть банков продлят лимиты на карточные переводы
Лимит на карточные переводы для физических лиц продолжает действовать без изменений в соответствии с положениями меморандума, подписанного банками.
Об этом пишет Forbes.
Издание опросило семь банков — Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Raiffeisen Банк, OTP Банк, Банк «Власний рахунок» и УкрСиббанк. В шести банках сообщили, что лимиты будут действовать без изменений.
«В настоящее время установленные банком лимиты на переводы остаются неизменными, поскольку действуют условия меморандума», — сообщили в ПриватБанке.
Соблюдать нормы меморандума планируют также в Ощадбанке и УкрСиббанке. В Raiffeisen ответили, что «меморандум остается действенным инструментом для обеспечения прозрачности функционирования рынка платежных услуг и дальше».
В Банке «Власний рахунок» заявили, что потребности в лимитах от НБУ теперь нет из-за появления меморандума. Отмена Нацбанком лимитов ни на что не повлияет.

Читайте также: Лимиты на карточные переводы с 1 февраля

При этом в ПУМБ заявили, что у них лимиты отменены: «Указанные лимиты, которые устанавливались для определенных категорий клиентов, отменены с сегодняшнего дня».
Напомним, Национальный банк 1 апреля сообщил об отмене лимита на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен. Регулятор заявил о снижении аномальных объемов переводов между счетами физлиц, а также уменьшении количества открытых платежных карт.
При этом в декабре банки подписали меморандум о поэтапном ограничении лимитов на карточные переводы для физлиц. С 1 июня лимит будет снижен до 100 тысяч гривен. Лимит относится ко всем видам переводов, включая IBAN.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems