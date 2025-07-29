Как банки определяют подозрительные финансовые операции — Finance.ua

Как банки определяют подозрительные финансовые операции
Банки ежедневно обрабатывают тысячи финансовых операций своих клиентов. Среди них могут попадаться такие, которые вызывают сомнения — их будут считать подозрительными. Чтобы предотвратить возможные нарушения, финансовые учреждения обязаны отслеживать такие транзакции и сообщать о них в соответствующие органы.
Рассказываем, как именно банки определяют, какая операция подозрительная.
Как говорится в статье Finance.ua, в постановлении правления НБУ № 65 от 19.05.2020 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга» четко определены 73 специальных индикатора подозрительности финансовых операций, включающих множество подпунктов.
На что банк точно обратит внимание
Все сотрудники банка, которые непосредственно обслуживают клиента, обычно проинструктированы и обращают внимание на следующие моменты:
- клиент нервничает без видимых причин и ведет себя нетипично;
- клиент не может на понятном языке объяснить, в чем состоит его деловая деятельность;
- у клиента есть большое количество счетов или платежных карт, потребность в которых непонятна или не отвечает его бизнес-потребностям;
- клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга;
- клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение без видимых причин;
- клиент необычно и слишком оправдывает или объясняет финансовую операцию, отмечая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью;
- превышение в два и более раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до начала деловых отношений или обновленной во время его обслуживания;
- нетипичная активность по счетам клиента.
В случае, если сотрудник банка обнаруживает нечто подобное в поведении или операциях клиента, он обязан уведомить об этом службу финансового мониторинга банка, которая принимает решение о блокировании счета клиента.
Детальнее о том, что делать, если вам заблокировали счет в банке, читайте в статье по ссылке.
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