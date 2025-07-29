Как банки определяют подозрительные финансовые операции — Finance.ua

Как банки определяют подозрительные финансовые операции Сегодня 14:07 — Личные финансы

Как банки определяют подозрительные финансовые операции

Банки ежедневно обрабатывают тысячи финансовых операций своих клиентов. Среди них могут попадаться такие, которые вызывают сомнения — их будут считать подозрительными. Чтобы предотвратить возможные нарушения, финансовые учреждения обязаны отслеживать такие транзакции и сообщать о них в соответствующие органы.

Рассказываем, как именно банки определяют, какая операция подозрительная.

четко определены 73 специальных индикатора подозрительности финансовых операций, включающих множество подпунктов. Как говорится в статье Finance.ua , в постановлении правления НБУ № 65 от 19.05.2020 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга»включающих множество подпунктов.

На что банк точно обратит внимание

Все сотрудники банка, которые непосредственно обслуживают клиента, обычно проинструктированы и обращают внимание на следующие моменты:

клиент нервничает без видимых причин и ведет себя нетипично;

клиент не может на понятном языке объяснить, в чем состоит его деловая деятельность;

у клиента есть большое количество счетов или платежных карт, потребность в которых непонятна или не отвечает его бизнес-потребностям;

клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга;

клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение без видимых причин;

клиент необычно и слишком оправдывает или объясняет финансовую операцию, отмечая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью;

превышение в два и более раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до начала деловых отношений или обновленной во время его обслуживания;

нетипичная активность по счетам клиента.

В случае, если сотрудник банка обнаруживает нечто подобное в поведении или операциях клиента, он обязан уведомить об этом службу финансового мониторинга банка, которая принимает решение о блокировании счета клиента.

Детальнее о том, что делать, если вам заблокировали счет в банке, читайте в статье по ссылке.

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