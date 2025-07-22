monobank запустил сервис «Терминал в смартфоне» для iPhone — Finance.ua

monobank запустил сервис «Терминал в смартфоне» для iPhone Сегодня 10:34 — Личные финансы

Теперь бизнес-пользователи monobank могут принимать бесконтактные платежи на iPhone без использования отдельного платежного терминала. Сервис «Терминал в смартфоне», ранее работавший только на Android, стал доступным и для устройств с iOS.

Об этом сообщил соучредитель необанка Олег Гороховский.

По его словам, решение позволяет предпринимателям значительно экономить, поскольку не требует аренды или приобретения дополнительного оборудования. Для работы достаточно только смартфона.

«Я во время тестирования установил терминал на iPhone жены, и теперь она каждое утро списывает с меня деньги за завтрак. Хочу на нее накатать жалобу в АМКУ за использование монопольного положения и незаконное обогащение», — пошутил Гороховский.

Отметим, сервис «Терминал в смартфоне» — это часть эквайринговой инфраструктуры monobank, позволяющая бизнесам принимать бесконтактные оплаты картами, смартфонами или часами напрямую через свой телефон.

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рассматривает возможность продать лишь незначительную долю — до 10%, и только в случае, если найдется «очень мощный» инвестор. Кстати, основатель и владелец группы ТАС Сергей Тигипко заявлял , что понимает, какова стоимость проекта mono, в который входят ООО «Финтех Бенд» и Универсал Банк. Поэтому в нынешних условиях, и только в случае, если найдется «очень мощный» инвестор.

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