В Британии впервые родились здоровые дети с ДНК трех человек — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Британии впервые родились здоровые дети с ДНК трех человек

Финтех и Карты
1
В Великобритании родилось восемь здоровых детей, которые были зачаты с помощью инновационной процедуры экстракорпорального оплодотворения, чтобы избежать передачи редких заболеваний. Для этого была использована ДНК трех разных людей, пишет CNN.
В издании напомнили, что большая часть ДНК находится в ядре наших клеток. Также есть часть ДНК, находящаяся вне ядра клетки, в структурах, которые называются митохондриями. Опасные мутации в них могут вызывать у детей ряд заболеваний.
Тестирование в процессе экстракорпорального оплодотворения, как правило, позволяет определить наличие этих мутаций. В редких случаях это непонятно.
Ученые рассказали, что во время этого метода они берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, который затем переносят в яйцеклетку или эмбрион донора, который имеет здоровые митохондрии, но лишен остальной ключевой ДНК.
«Расширение спектра репродуктивных возможностей даст большему количеству пар возможность добиться безопасной и здоровой беременности», — рассказал доктор Зев Уильямс, директор Центра фертильности Колумбийского университета.
В издании объяснили, что в рамках этого метода эмбрион имеет ДНК от трех человек — от яйцеклетки матери, спермы отца и митохондрий донора. Для его одобрения потребовалось изменение законодательства Великобритании. Также этот метод разрешен в Австралии.
Исследователи из британского Университета Ньюкасла и австралийского Университета Монаша сообщили журналистам, что с помощью экстракорпорального оплодотворения родились восемь детей, которые, по-видимому, не страдают митохондриальными заболеваниями. Одна женщина все еще беременна.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems