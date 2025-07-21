В Британии впервые родились здоровые дети с ДНК трех человек — Finance.ua

В Британии впервые родились здоровые дети с ДНК трех человек Сегодня 23:12 — Финтех и Карты

В Великобритании родилось восемь здоровых детей, которые были зачаты с помощью инновационной процедуры экстракорпорального оплодотворения, чтобы избежать передачи редких заболеваний. Для этого была использована ДНК трех разных людей, пишет CNN

В издании напомнили, что большая часть ДНК находится в ядре наших клеток. Также есть часть ДНК, находящаяся вне ядра клетки, в структурах, которые называются митохондриями. Опасные мутации в них могут вызывать у детей ряд заболеваний.

Тестирование в процессе экстракорпорального оплодотворения, как правило, позволяет определить наличие этих мутаций. В редких случаях это непонятно.

Ученые рассказали, что во время этого метода они берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, который затем переносят в яйцеклетку или эмбрион донора, который имеет здоровые митохондрии, но лишен остальной ключевой ДНК.

«Расширение спектра репродуктивных возможностей даст большему количеству пар возможность добиться безопасной и здоровой беременности», — рассказал доктор Зев Уильямс, директор Центра фертильности Колумбийского университета.

В издании объяснили, что в рамках этого метода эмбрион имеет ДНК от трех человек — от яйцеклетки матери, спермы отца и митохондрий донора. Для его одобрения потребовалось изменение законодательства Великобритании. Также этот метод разрешен в Австралии.

Исследователи из британского Университета Ньюкасла и австралийского Университета Монаша сообщили журналистам, что с помощью экстракорпорального оплодотворения родились восемь детей, которые, по-видимому, не страдают митохондриальными заболеваниями. Одна женщина все еще беременна.

УНІАН По материалам:

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