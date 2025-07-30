ТОП-3 причины блокирования банковских счетов — Finance.ua

ТОП-3 причины блокирования банковских счетов Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

ТОП-3 причины блокирования банковских счетов

Если вдруг обнаруживаете, что средства на счете заблокированы и вы не можете пользоваться своими деньгами, что делать в таком случае? Паниковать однозначно не стоит, но и сидеть сложа руки — тоже.

ТОП-3 причины блокирования банковских счетов:

Долги и невыполненные обязательства — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами, таких как непогашенные кредиты, невыплаченные алименты на содержание детей или неоплаченные штрафы. В этом случае банк имеет право арестовать средства на счетах для взыскания задолженности на основании документа от исполнительной службы. Требование правоохранительных органов. По постановлению в рамках уголовного дела банк обязан заблокировать счет клиента в ходе досудебного расследования. Например, если клиент подозревается в мошенничестве или воровстве. Сомнительные денежные операции. Банк может заблокировать счет, если обнаружит транзакции, вызывающие подозрение в возможном отмывании денег, финансировании терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.

Эти основания для блокирования счетов предусмотрены действующим законодательством и банковские учреждения обязаны их соблюдать.

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