НБУ выпустил новую памятную монету (фото) — Finance.ua
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НБУ выпустил новую памятную монету (фото)

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НБУ выпустил новую памятную монету (фото)
НБУ выпустил новую памятную монету (фото), Фото: НБУ
В канун Дня Национальной гвардии Украины, 25 марта 2025 года, Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Национальная гвардия Украины».
Новая монета продолжает серию, посвященную украинским военным, и отдает дань уважения вкладу нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины.

Дизайн монеты

Оборотная памятная монета «Национальная гвардия Украины» имеет номинал 10 гривен, изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.
Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.
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На реверсе монеты по кругу размещены надписи, отражающие фундаментальные ценности, — «Честь, мужність, закон» (вверху) и «Національна гвардія України» (внизу). Главный элемент композиции — изображение беретного знака Национальной гвардии Украины, основой которого является прямой равносторонний крест с расходящимися концами. В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный Герб Украины. На заднем плане монеты расположен символический щит — как воплощение защиты и безопасности.
Дизайн реверса монеты создала Алиса Иванова, аверса — Владимир Демьяненко.

Обращение и реализация монеты

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Национальная гвардия Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.
Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будут введены около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Національна гвардія України» (520 тыс. шт.) будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение беретного знака Национальной гвардии Украины на фоне символического щита. Тираж роликов — 20 тыс. шт.
Купить ролик из 25 оборотных памятных монет «Национальная гвардия Украины» можно с 27 марта 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также в банках-дистрибьюторах.
По материалам:
Finance.ua
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