НБУ выпустил новую серебряную памятную монету (фото, видео) — Finance.ua
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НБУ выпустил новую серебряную памятную монету (фото, видео)

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НБУ выпустил новую серебряную памятную монету (фото, видео)
НБУ выпустил новую серебряную памятную монету (фото, видео), Фото: НБУ
Национальный банк Украины представил новую памятную монету «Зодиак». Она имеет номинал в 10 гривен и изготовлена ​​из серебра 925 пробы. Чистая масса драгоценного металла — 31,1 г.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Мы решили создать новую памятную монету „Зодиак“, символизирующую вечную связь между человеком и вселенной», — говорится в сообщении.

О памятной монете

Монета введена в обращение 27 февраля 2025 года. Она имеет номинал в 10 гривен, изготовлена ​​из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
На реверсе монеты изображена живописная украинская деревня под звездным небом, а также мальчик, восхищенно наблюдающий за созвездиями, формируя образ, который передает чувство мечтательности, стремления к знаниям и связи с родным домом. Вечерний пейзаж создает атмосферу спокойствия и гармонии, напоминая о теплых моментах детства.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На аверсе изображены 12 зодиакальных созвездий, объединенных кругом и разделенных на 12 равных секторов с указанием астрологических знаков и названий. Знаки зодиака расположены в порядке против часовой стрелки в соответствии с движением земной оси, что символизирует непрерывное движение небесных тел и цикличность времени.
Тираж — до 15 000 штук.

Когда и как можно приобрести

Реализация памятной монеты интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 4 марта 2025 года и будет осуществляться по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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