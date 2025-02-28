НБУ выпустил новую серебряную памятную монету (фото, видео) — Finance.ua

НБУ выпустил новую серебряную памятную монету (фото, видео) Сегодня 12:46

НБУ выпустил новую серебряную памятную монету (фото, видео), Фото: НБУ

Национальный банк Украины представил новую памятную монету «Зодиак». Она имеет номинал в 10 гривен и изготовлена ​​из серебра 925 пробы. Чистая масса драгоценного металла — 31,1 г.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Мы решили создать новую памятную монету „Зодиак“, символизирующую вечную связь между человеком и вселенной», — говорится в сообщении.

О памятной монете

Монета введена в обращение 27 февраля 2025 года. Она имеет номинал в 10 гривен, изготовлена ​​из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

На реверсе монеты изображена живописная украинская деревня под звездным небом, а также мальчик, восхищенно наблюдающий за созвездиями, формируя образ, который передает чувство мечтательности, стремления к знаниям и связи с родным домом. Вечерний пейзаж создает атмосферу спокойствия и гармонии, напоминая о теплых моментах детства.

Фото: НБУ

Фото: НБУ

На аверсе изображены 12 зодиакальных созвездий, объединенных кругом и разделенных на 12 равных секторов с указанием астрологических знаков и названий. Знаки зодиака расположены в порядке против часовой стрелки в соответствии с движением земной оси, что символизирует непрерывное движение небесных тел и цикличность времени.

Тираж — до 15 000 штук.

Когда и как можно приобрести

Реализация памятной монеты интернет-магазином нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется с 4 марта 2025 года и будет осуществляться по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины.

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