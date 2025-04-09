Пышный рассказал, когда Украина надеется получить доступ к замороженным активам рф — Finance.ua

Пышный рассказал, когда Украина надеется получить доступ к замороженным активам рф Сегодня 14:00 — Валюта

Пышный рассказал, когда Украина надеется получить доступ к замороженным активам рф

Украина надеется на следующий год получать внешнее финансирование и за счет «тела» обездвиженных активов россии.

Как передает Укринформ, об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил в Фейсбуке по итогам встречи со вторым постоянным заместителем Государственного секретаря Агентства Великобритании по международному развитию (FCDO) Ником Дайером и послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом.

«Обсудили условия, важные для устойчивости финансового сектора Украины и восстановления экономики на горизонте ближайших лет. Международная поддержка — одна из ключевых», — отметил Пышный.

Среди тем встречи он назвал, в частности, меры по обеспечению ценовой стабильности; устойчивость банковского сектора; источники покрытия дефицита бюджета, включая доступ к обездвиженным российским активам.

Глава НБУ напомнил, что на протяжении 2023 — 2024 годов благодаря работе на внутреннем долговом рынке и поддержке партнеров Украина смогла избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета, и это остается «нашим неизменным приоритетом».

«В то же время стремимся к развитию дискуссии о предоставлении Украине доступа к обездвиженным активам россии. Такое решение будет справедливым для компенсации убытков нашей стране. Согласно оперативной оценке RDNA-4, по состоянию на начало 2025 года убытки Украины достигают 176 млрд долл. США, а стоимость восстановления — 524 млрд долл. США. Надеемся, что 2026 год станет годом, когда наша страна будет получать финансирование уже в том числе за счет „тела“ активов рф», — подчеркнул Пышный.

«Мы не ожидаем сюрпризов. Банковская система в хорошей форме», — заявил глава регулятора, ссылаясь на стресс-тестирование банков по базовому и отрицательному сценариям.

Что касается перспектив приватизации государственных банков, то ее, по убеждению главы НБУ, необходимо обсуждать в контексте требующей обновления Стратегии государственного банковского сектора.

«Украина недавно приняла обновленную законодательную (базу. — Ред.) приватизации государственных банков, продолжаются процессы отбора правительством советников», — добавил Пышный.

По его мнению, важно обеспечить прозрачность процесса и получить «лучшие из возможных условия привлечения иностранных инвесторов в государственный банковский сектор как можно быстрее».

Инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) предусматривает направление Украине 50 млрд дол., из которых 20 млрд дол. предоставит Европейский Союз.

Укрінформ По материалам:

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