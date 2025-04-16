Почему украинцы меньше покупают валюты — мнение экспертов Сегодня 08:03 — Валюта

Почему украинцы меньше покупают валюты — мнение экспертов

По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, в ближайшие месяцы объемы ввоза наличных могут еще снизиться, но несущественно. Об этом пишет Минфин.

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«Доступность покупки безналичной валюты, особенно за пределами отечественной банковской системы и существующих в ней валютных ограничений, может перенаправить часть спроса из наличных денег в безналичные. Однако в среднесрочной перспективе значительный импорт наличных денег сохранится, особенно если вопрос сохранения курсовой стабильности будет оставаться актуальным с приближением 2026 года», — говорит он.

Михаил Демкив обращает внимание на изменение тенденции выбора украинцами валюты. Традиционно в Украине доллар составлял примерно 90% ввозимой валюты, однако в последнее время ощутимо возрос интерес к евро, поэтому на доллар приходится уже около 75% «импорта» кэша. Такая тенденция совпадает с ростом курса евро по отношению к доллару из-за экономической политики Дональда Трампа — за год европейская валюта подорожала почти на 7%.

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По словам Александра Куцовского, снижение спроса на валюту может носить сезонный характер. По крайней мере, именно так происходило в прошлом году. В частности, по его словам, в январе 2024 года объем завозимой в Украину валюты составил $1,864 млрд, уже в феврале этот показатель снизился до $1,137 млрд, а в марте — до $855 млн в эквиваленте. То есть за три месяца падение составило более миллиарда долларов.

«Последние два года наблюдается значительное повышение спроса в первый месяц с постепенной нормализацией в последующие два месяца. Снижение спроса частично обусловлено улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики и стабилизации курса гривны. Февральские ожидания подписания „мирного соглашения“ также сформировали позитивный настрой относительно укрепления гривны, что значительно снизило спрос на наличную валюту среди населения», — отмечает Куцовский.

Директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финуправления Правэкс Банка Артем Красовский отмечает, что тенденция снижения спроса на валюту усилилась вместе с ослаблением американской валюты из-за экономической политики США с последующей турбулентностью на мировых рынках.

Среди других факторов, приводящих к падению интереса населения к валюте, начальница департамента обеспечения наличными денежными средствами Укрсиббанка Елена Михайленко называет уменьшение гривневой ликвидности у населения, а также переориентацию сбережений граждан на безналичную форму, в том числе электронные инструменты и криптовалюты.

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