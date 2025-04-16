Почему украинцы меньше покупают валюты — мнение экспертов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему украинцы меньше покупают валюты — мнение экспертов

Валюта
94
Почему украинцы меньше покупают валюты — мнение экспертов
Почему украинцы меньше покупают валюты — мнение экспертов
По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, в ближайшие месяцы объемы ввоза наличных могут еще снизиться, но несущественно. Об этом пишет Минфин.
Читайте также
«Доступность покупки безналичной валюты, особенно за пределами отечественной банковской системы и существующих в ней валютных ограничений, может перенаправить часть спроса из наличных денег в безналичные. Однако в среднесрочной перспективе значительный импорт наличных денег сохранится, особенно если вопрос сохранения курсовой стабильности будет оставаться актуальным с приближением 2026 года», — говорит он.
Михаил Демкив обращает внимание на изменение тенденции выбора украинцами валюты. Традиционно в Украине доллар составлял примерно 90% ввозимой валюты, однако в последнее время ощутимо возрос интерес к евро, поэтому на доллар приходится уже около 75% «импорта» кэша. Такая тенденция совпадает с ростом курса евро по отношению к доллару из-за экономической политики Дональда Трампа — за год европейская валюта подорожала почти на 7%.
Читайте также
По словам Александра Куцовского, снижение спроса на валюту может носить сезонный характер. По крайней мере, именно так происходило в прошлом году. В частности, по его словам, в январе 2024 года объем завозимой в Украину валюты составил $1,864 млрд, уже в феврале этот показатель снизился до $1,137 млрд, а в марте — до $855 млн в эквиваленте. То есть за три месяца падение составило более миллиарда долларов.
«Последние два года наблюдается значительное повышение спроса в первый месяц с постепенной нормализацией в последующие два месяца. Снижение спроса частично обусловлено улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики и стабилизации курса гривны. Февральские ожидания подписания „мирного соглашения“ также сформировали позитивный настрой относительно укрепления гривны, что значительно снизило спрос на наличную валюту среди населения», — отмечает Куцовский.
Директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финуправления Правэкс Банка Артем Красовский отмечает, что тенденция снижения спроса на валюту усилилась вместе с ослаблением американской валюты из-за экономической политики США с последующей турбулентностью на мировых рынках.
Читайте также
Среди других факторов, приводящих к падению интереса населения к валюте, начальница департамента обеспечения наличными денежными средствами Укрсиббанка Елена Михайленко называет уменьшение гривневой ликвидности у населения, а также переориентацию сбережений граждан на безналичную форму, в том числе электронные инструменты и криптовалюты.

Кредиты в Украине

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems