Рекордный рост евро: каких последствий ждать для Украины — Finance.ua

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Рекордный рост евро: каких последствий ждать для Украины

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Рекордный рост евро: каких последствий ждать для Украины
Рекордный рост евро: каких последствий ждать для Украины
Евро в последнее время укрепился до трехлетнего максимума к американской валюте.
Официальный курс Нацбанка в понедельник 14 апреля составляет 45,84 грн за евро, в то время как доллар стоит на 4,44 грн дешевле (41,40). Это отражение ситуации на мировом валютном рынке.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Рекордный рост евро: каких последствий ждать для Украины
По словам Гетманцева, доллар пошатнуло два ключевых фактора:
  • объявление США торговой войны против всего мира, которую впоследствии пообещали отложить на 90 дней, однако сами по себе эти новости создают условия неуверенности в ситуации и дальнейшем развитии событий, качают внутренний рынок (в частности — фондовый) и дают основания для негативных прогнозов;
  • на фоне этого инвесторы сбрасывают долгосрочные казначейские облигации США, что усиливает давление на американскую валюту.
Как отмечает Гетманцев, непоследовательность экономической политики того или иного государства всегда создает негативные последствия прежде всего для него самого.
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ЕС же демонстрирует спокойствие и намерения двигаться по определенному и прогнозируемому курсу на повышение конкурентоспособности объединения.
«Не прошло еще и полгода с начала работы нового состава ЕК, как приняты фундаментальные долгосрочные решения, такие как Соглашение о чистой экономике, План действий для автомобильной и металлургической промышленности, План экономии энергетических ресурсов, План перевооружения ReARM, План действий по расширению доступности жилья в ЕС и т. п., которые закладывают основу для стабильности и роста. Это, в свою очередь, способствует укреплению евро и доверия к нему», — написал нардеп.

Какими будут последствия

Гетманцев также поделился своими оценками по поводу последствий подорожания евро для Украины.
По мнению нардепа, в краткосрочной перспективе укрепление евро приведет к удорожанию импорта из Евросоюза, доля которого в общих объемах составила в прошлом году 50,5%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9,9%.
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«Нам нужно не расстраиваться по этому поводу, а работать над расширением своего экспорта, в том числе используя те возможности, которые открывает нам постепенный путь к обретению полноценного членства в ЕС. Мы должны использовать предоставленные нам возможности и преимущества в доступе к единому рынку ЕС, целенаправленно поддерживать экспортеров, возобновлять кредитование, запускать масштабное страхование военных рисков.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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