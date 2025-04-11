Доллар рухнул относительно мировых валют из-за потери доверия к США — Finance.ua

Доллар рухнул относительно мировых валют из-за потери доверия к США Сегодня 14:04 — Валюта

Доллар рухнул относительно мировых валют из-за потери доверия к США

Доллар рухнул, поскольку снижение доверия к экономике США побудило инвесторов избавиться от американских активов в пользу безопасных активов, таких как швейцарский франк, иена и евро, а также золото.

Об этом сообщает Reuters.

Золото обновило исторический максимум, а швейцарский франк достиг нового десятилетнего максимума.

Доллар упал 11 апреля на 1,2% до 0,81405 швейцарского франка впервые с января 2015 года, продолжив почти 4% падение, отмеченное накануне.

Евро вырос на 1,7% до 1,13855 доллара. В последний раз такой уровень наблюдался в феврале 2022 года.

Золото подскочило на 1,5% до рекордных 3219,84 доллара за унцию.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты к шести основным валютам, снизился на 1,2%, опустившись ниже уровня 100 впервые с июля 2023 года.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 10 базисных пунктов до 4,488%.

Утрата доверия

Инвесторы распродавали акции на Уолл-стрит 10 апреля после резкого роста фондового рынка 9 апреля, когда президент Дональд Трамп США внезапно приостановил более высокие тарифные ставки для десятков торговых партнеров. Долгосрочные казначейские облигации США также распродаются.

Трамп объявил о 90-дневной передышке, несмотря на упорные заявления в течение нескольких дней, что его политика никогда не изменится. Вместо этого он повысил пошлины на китайский импорт до 145%, еще более обострив конфронтацию между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Я глубоко озабочен отсутствием доверия среди инвесторов в США сейчас. Это вотум недоверия не только со стороны фондового рынка, но и участников рынка казначейских обязательств к администрации Трампа и ее политике», — сказал стратег Nomura Нака Мацудзава.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что отмена тарифов изначально была планом посадить страны за стол переговоров. Однако Трамп признал, что паника на рынках, развернувшаяся после его объявления о тарифах в «День освобождения» 2 апреля, повлияла на его решение.

После возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам целым рядом карательных мер, но в последнюю минуту отменял некоторые из них. Такой подход озадачил мировых лидеров и напугал руководителей компаний, которые говорят, что неопределенность усложняет прогнозирование рыночных условий.

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