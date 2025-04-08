Тарифы Трампа: путь к фрагментации мировой экономики — мнение эксперта — Finance.ua
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Тарифы Трампа: путь к фрагментации мировой экономики — мнение эксперта

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Тарифы Трампа: путь к фрагментации мировой экономики — мнение эксперта
Тарифы Трампа: путь к фрагментации мировой экономики — мнение эксперта
Анонсированные тарифы на импортные товары могут стать началом новой эпохи в глобальной экономике. Жесткая политика протекционизма, направленная на защиту внутреннего рынка, может привести к значительным экономическим потерям как для американского бизнеса, так и для международных партнеров в краткосрочной перспективе.
Об этом пишет Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times, предоставив Finance.ua краткий комментарий по этому вопросу.
Имплементация тарифов даже на уровне на 50% ниже озвученных может завершить этап глобализации, открывая период «фрагментарных экономических отношений». Этот термин описывает тенденцию к разделению мировой экономики на региональные блоки с ограниченными торговыми связями.
История США уже знает периоды жесткой таможенной политики, например 1860−1870-е и 1920−1930-е годы. В первом случае инфляция достигла исторических максимумов: в 1864 году уровень инфляции составлял около 27%. Это было частично вызвано гражданской войной, которая оказала значительное экономическое давление. Во втором периоде, напротив, наблюдалась дефляция: в 1932 году уровень дефляции достигал -10.3%, что было следствием Великой депрессии.
При текущих геополитических конфронтациях, наэлектризованности общества в США и Европе, приходе к власти радикальных политиков, с высокой вероятностью мы увидим ужесточение глобальной экономической нестабильности и новую волну растущей инфляции с 2026 года. Нарушение логистических связей и дефицит товаров усилят давление на цены. До этого времени можем наблюдать реакцию финансовых регуляторов, похожую на 2020 год: снижение ставок, стимулирование национальной экономики. Печатание денег, вероятно, будет ограничено или доступно через косвенные механизмы, такие как финансовые стимулы.

Справка Finance.ua:

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира. Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. В список также попала Украина, для нее будут установлены 10% пошлины на экспорт товаров в США. Пошлины коснулись даже малых островных территорий, но не коснулись рф.
  • В целях расширения собственных полномочий по введению таможенных тарифов против других государств Трамп издал указ о введении в США чрезвычайного положения в связи с угрозой экономике страны.
  • Тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, «серьезно ударят по мировой экономике». Европейский Союз готовит ответные меры, говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
  • Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично", — прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
  • Глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. «Итак, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам», — объяснил нардеп Даниил Гетманцев.
  • Новые тарифы президента США Дональда Трампа стали «катастрофой» для мировой экономики и создали «огромные трудности» для Европы, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
  • Доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций после того, как Трамп ввел новые пошлины.
По материалам:
Finance.ua
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