АРМА разыскала миллионные активы людей, сотрудничавших с оккупантами — Finance.ua

АРМА разыскала миллионные активы людей, сотрудничавших с оккупантами
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу следственного органа провело масштабную операцию по розыску активов лиц, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами. Подозреваемые причастны к финансированию оккупационной администрации российской федерации на территории временно оккупированной Донецкой области, выводу денежных средств в страну-агрессор и ведению бизнеса во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
АРМА обнаружила и разыскала значительный объем имущества коллаборантов:
- корпоративные права в уставных капиталах обществ на сумму 72 251 грн;
- 45 единиц автомобильного транспорта;
- 44 объекта недвижимого имущества;
- 20 единиц сельскохозяйственной техники с комплектующими;
- 11 земельных участков.
Общая стоимость выявленных активов составляет десятки миллионов гривен, что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности подозреваемых.
«Экономическое оружие против врага в действии. Выявление активов лиц, ведущих деятельность на оккупированных территориях и способствующих экономической поддержке страны-агрессора, является приоритетным направлением нашей работы. Мы обеспечиваем выявление и розыск таких активов с целью их последующего ареста и управления в интересах государства», — подчеркнул замглавы АРМА Павел Великоречанин.
Информация обо всех выявленных активах уже передана в правоохранительный орган для принятия мер по наложению ареста и последующего процессуального сопровождения и передачи в управление АРМА.
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