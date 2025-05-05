АРМА передали большой комплекс арестованных активов депутата — Finance.ua
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АРМА передали большой комплекс арестованных активов депутата

Фондовый рынок
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АРМА передали большой комплекс арестованных активов депутата
АРМА передали большой комплекс арестованных активов депутата
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализует партии арестованной стекольной продукции, принадлежащей ООО «Торговый дом «Гомельскло-Украина». Активы реализуются через систему Прозорро. Продажи в рамках четырех открытых онлайн-аукционов, назначенных на 10 мая 2025 года.
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Об этом сообщает прессслужба АРМА.
«На аукционы выставлены стекла разного типа — листовые, зеркальные, оконные — общим объемом в десятки тысяч единиц товара, хранящегося на складах в городах Одесса и Николаев. Ожидаемая сумма поступлений от реализации составляет более 12 млн», — говорится в сообщении.
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В пресс-службе отмечают, что продукция была передана на реализацию в АРМА согласно определению суда в рамках уголовного производства, касающегося торговли товарами белорусского происхождения в условиях санкций и военной агрессии против Украины.
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Справка Finance.ua:

  • Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило второй конкурс на управление многофункциональным комплексом (БФК) Gulliver в Киеве после отклонения заявок участников в первом конкурсе из-за нарушения тендерных условий.
  • Украинский госбюджет в мае пополнится на 1 миллиард гривен благодаря выручке от добычи газа на Сахалинском месторождении.
По материалам:
Finance.ua
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