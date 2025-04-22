АРМА объявила второй конкурс на управление столичным МФК Gulliver — Finance.ua

АРМА объявила второй конкурс на управление столичным МФК Gulliver Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

АРМА объявила второй конкурс на управление столичным МФК Gulliver

Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило второй конкурс на управление многофункциональным комплексом (МФК) Gulliver в Киеве после отклонения заявок участников в первом конкурсе из-за нарушения тендерных условий.

«Сегодня Национальное агентство объявило второй конкурс на отбор управляющего ТРЦ «Гулливер».

Речь идет об управлении масштабным объектом площадью более 151 тыс. кв. м, рыночная стоимость которого составляет 7,6 млрд грн согласно оценке, проведенной независимым оценщиком, избранным на конкурсной основе. Минимальная сумма ожидаемых доходов составляет более 17 млн ​​грн", — сообщила глава АРМА Елена Дума в Телеграм-канале.

По ее словам, управляющий объектом должен платить в государственный бюджет более 70% прибыли.

Как сообщалось, в январе АРМА отклонила победную заявку ООО «БК «Миллениум» на управление МФК Gulliver, а после этого и заявки претендентов, занявших второе и третье места. По данным агентства, был выявлен ряд несоответствий тендерному предложению участников.

МФК Gulliver передан в управление АРМА решением Шевченковского райсуда Киева от 3 июня 2024 года и Киевского апелляционного суда от 25 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что 3 июня 2024 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора относительно передачи МФК Gulliver в управление АРМА. Ходатайство прокурора касалось исключительно передачи имущества в АРМА для управления, а не для реализации. Кроме того, суд обязал АРМА проводить периодические (не реже одного раза в месяц) проверки эффективности управления активом.

Владелец актива заявил о намерении обжаловать решение в апелляционном суде.

Указанное ходатайство Офиса генпрокурора было подано в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) о возможном уклонении от уплаты руководством МФК почти 146 млн грн налогов. Соответствующее подозрение директору МФК Gulliver БЭБ выдало в мае 2023 года.

Киевский апелляционный суд 9 апреля 2024 года удовлетворил ходатайство прокурора и решил арестовать имущество ООО «Три О», среди которого — торгово-офисный центр Gulliver в столице.

Ранее в расследовании программы «Схемы» сообщалось о финансовых обязательствах компании перед государственными Ощадбанком и Укрэксимбанком в размере 14 млрд грн. Утверждалось, что фактическим собственником МФК является экс-владелец банка «Михайловский» Виктор Полищук. В то же время в госреестре конечным бенефициаром указан Вячеслав Игнатенко.

В апреле 2025 года против Полищука были применены персональные экономические санкции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.