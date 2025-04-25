АРМА: на Сахалинском месторождении от добычи газа бюджет получит 1 млрд грн — Finance.ua
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АРМА: на Сахалинском месторождении от добычи газа бюджет получит 1 млрд грн

Фондовый рынок
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Украинский госбюджет уже в мае пополнится на 1 миллиард гривен благодаря выручке от добычи газа на Сахалинском месторождении.
Эти средства поступят по договору управления от перераспределения дивидендов и арестованных корпоративных прав, которыми управляет Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, Верховный Суд подтвердил законность того, что 90% дохода от этого актива должно получить государство. Таким образом, Суд окончательно закрыл возможность предыдущим владельцам влиять на распределение денег.
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Речь идет об одном из крупнейших газодобывающих активов — Сахалинском месторождении, где после возобновления спецразрешения добыча была возобновлена ​​в августе 2024 года. Среднесуточный объем составил более 1,5 млн кубометров газа, и эта цифра растет.
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По словам Думы, чтобы обеспечить эти поступления, АРМА вместе с управляющим — ПАО «Укрнафта» — провела большую подготовительную работу: изменила условия договоров, добилась правительственных решений, подала кассационную жалобу, вошла в дело третьей стороной и защищала интересы государства в судах.
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«АРМА — это экономическое оружие против врага. Мы работаем на финансовую устойчивость страны во время войны», — подчеркнула Елена Дума.
По материалам:
РБК-Україна
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