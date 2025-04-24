АРМА передает управление активами производителя «Ушастый нянь» — Finance.ua
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АРМА передает управление активами производителя «Ушастый нянь»

Фондовый рынок
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) прекращает управление активами ЧАО «Винницабытхим».
Об этом говорится в сообщении АРМА.
Между АРМА и ООО «Крайтекс-Сервис» подписан дополнительный договор о прекращении управления активами ЧАО «Винницабытхим», которые передаются Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей реализации.
Ранее, 4 октября 2024 года между АРМА и ООО «КРАЙТЕКС-СЕРВИС» был заключен Договор о внесении изменений в Договор управления по исключению этого актива из перечня активов, переданных АРМА в управление.
За период управления этим арестованным активом АРМА обеспечило поступление почти 100 миллионов гривен в государственный бюджет Украины.
Согласно финансовой отчетности предприятия на конец 2023 года, его прогнозируемая стоимость составляет не менее 288,346 млн гривен.
Предприятие выпускает детскую косметику и бытовую химию под торговыми марками «Вухастик», Sarma, «Лотос-М», «Макс», Pride и Polar Shine.
14 февраля Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации национализированную 26 июля 2022 года компанию «Винницабытхим», ранее принадлежавшую российской компании «Невская косметика».
Ранее бизнес контролировал приближенный к Кремлю и член партии «Единая Россия» Владимир Плесовских, его состояние исчисляется примерно в 3 млрд рублей.
По материалам:
Українські Новини
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