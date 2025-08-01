Утечка о зарплатах в Apple: сколько платят инженерам по ИИ и разработчикам — Finance.ua

Утечка о зарплатах в Apple: сколько платят инженерам по ИИ и разработчикам Сегодня 09:44 — Личные финансы

Утечка о зарплатах в Apple: сколько платят инженерам по ИИ и разработчикам

Появились данные о зарплатах специалистов по ИИ и машинному обучению в Apple. Инженеры получают до $312 200, а дизайнеры человеческого интерфейса — до $468 500.

Об этом пишет Business Insider.

Компания Apple потеряла четырех ведущих исследователей из своей AI-команды — все они перешли в Meta в течение июля. Речь идет о специалистах из подразделения Apple Foundation Models, занимающихся разработкой внутренних AI решений компании.

На фоне этого Apple повысила оплату труда для исследователей в этом отделе и продолжает активно нанимать специалистов: в компании открыты сотни вакансий в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта.

Вот сколько Apple платит работникам на основе заявок, поданных за второй квартал 2025 года:

Инженерия внедрения процессора — $103 164−264 200 (в год).

Дизайн для инженера-тестировщика — $131 352−293 800.

Проверка дизайна — $103 164−312 200.

Инженер-электроник — $108 160−264 200.

Руководитель инженерного проекта/программы — $105 550−301 400.

FE Engineering — $125 694−312 200.

Разработка аппаратного обеспечения — $124 942−293 800.

Инженерия аппаратных систем — $125 495−378 700.

Качество изготовления — $142 293−227 600.

Инженер-конструктор модулей — $108 796−329 600.

Инженер-конструктор — $101 982−341 200.

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Инженер производственных служб — $122 800−293 800.

Надежность проектирования — $128 300−264 200.

Инженерия радиочастотных/аналоговых/смешанных сигналов — $131 352−312 200.

Инженерия проверки кремния — $103 164−329 600.

Инженер-конструктор системных продуктов — $103164−312200.

Инженер по инструментам и автоматизации — $105 602−293 800.

Инженерия беспроводных систем — $128 300−312 200.

Инженер по валидации беспроводных систем — $126 672−312 200.

Инженер данных — $105 602−234 700.

Специалист по обработке данных — $105 550−322 400.

Машинное обучение — $126 880−329 600.

Инженер машинного обучения — $143 100−312 200.

Исследование машинного обучения — $114 100−312 200.

Разработка ПО для AR/VR — $129 805−312 200.

Дизайнер человеческого интерфейса — $135 400−468 500.

Разработчик ПО — $132 267−264 200.

Инженер-разработчик ПО — $132 267−378 700.

Инженер-разработчик ПО — программы — $132 267−378 700.

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Инженер-разработчик ПО — данные — $135 400−329 600.

Инженер-разработчик ПО — прошивка — $126 880−312 200.

Инженер-разработчик ПО — тест — $94 640−329 600.

Менеджер по разработке ПО — $166 691−378 700.

Программное обеспечение (обще) — $103 164−378 700.

Менеджер по разработке ПО — $171 400−378 700.

Системы программной инженерии — $126 880−329 600.

Консультант по профессиональным услугам — $100 200−258 700.

Менеджер по стратегической закупке — $110 600−286 400.

Планирование спроса и предложения — $100 200−209 900.

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