Утечка о зарплатах в Apple: сколько платят инженерам по ИИ и разработчикам — Finance.ua

Утечка о зарплатах в Apple: сколько платят инженерам по ИИ и разработчикам
Появились данные о зарплатах специалистов по ИИ и машинному обучению в Apple. Инженеры получают до $312 200, а дизайнеры человеческого интерфейса — до $468 500.
Об этом пишет Business Insider.
Компания Apple потеряла четырех ведущих исследователей из своей AI-команды — все они перешли в Meta в течение июля. Речь идет о специалистах из подразделения Apple Foundation Models, занимающихся разработкой внутренних AI решений компании.
На фоне этого Apple повысила оплату труда для исследователей в этом отделе и продолжает активно нанимать специалистов: в компании открыты сотни вакансий в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта.
Вот сколько Apple платит работникам на основе заявок, поданных за второй квартал 2025 года:
- Инженерия внедрения процессора — $103 164−264 200 (в год).
- Дизайн для инженера-тестировщика — $131 352−293 800.
- Проверка дизайна — $103 164−312 200.
- Инженер-электроник — $108 160−264 200.
- Руководитель инженерного проекта/программы — $105 550−301 400.
- FE Engineering — $125 694−312 200.
- Разработка аппаратного обеспечения — $124 942−293 800.
- Инженерия аппаратных систем — $125 495−378 700.
- Качество изготовления — $142 293−227 600.
- Инженер-конструктор модулей — $108 796−329 600.
- Инженер-конструктор — $101 982−341 200.
- Инженер производственных служб — $122 800−293 800.
- Надежность проектирования — $128 300−264 200.
- Инженерия радиочастотных/аналоговых/смешанных сигналов — $131 352−312 200.
- Инженерия проверки кремния — $103 164−329 600.
- Инженер-конструктор системных продуктов — $103164−312200.
- Инженер по инструментам и автоматизации — $105 602−293 800.
- Инженерия беспроводных систем — $128 300−312 200.
- Инженер по валидации беспроводных систем — $126 672−312 200.
- Инженер данных — $105 602−234 700.
- Специалист по обработке данных — $105 550−322 400.
- Машинное обучение — $126 880−329 600.
- Инженер машинного обучения — $143 100−312 200.
- Исследование машинного обучения — $114 100−312 200.
- Разработка ПО для AR/VR — $129 805−312 200.
- Дизайнер человеческого интерфейса — $135 400−468 500.
- Разработчик ПО — $132 267−264 200.
- Инженер-разработчик ПО — $132 267−378 700.
- Инженер-разработчик ПО — программы — $132 267−378 700.
- Инженер-разработчик ПО — данные — $135 400−329 600.
- Инженер-разработчик ПО — прошивка — $126 880−312 200.
- Инженер-разработчик ПО — тест — $94 640−329 600.
- Менеджер по разработке ПО — $166 691−378 700.
- Программное обеспечение (обще) — $103 164−378 700.
- Менеджер по разработке ПО — $171 400−378 700.
- Системы программной инженерии — $126 880−329 600.
- Консультант по профессиональным услугам — $100 200−258 700.
- Менеджер по стратегической закупке — $110 600−286 400.
- Планирование спроса и предложения — $100 200−209 900.
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