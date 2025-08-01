Кабмин одобрил отмену обязательных печатей в некоторых сферах — Finance.ua

Кабмин одобрил отмену обязательных печатей в некоторых сферах Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Кабмин одобрил отмену обязательных печатей в некоторых сферах

Кабинет Министров поддержал законопроект, которым отменяется обязательное использование печатей для отдельных организаций. Это еще один шаг в рамках дерегуляции, проводимой Министерством экономики уже более 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мы предложили убрать устаревшие требования об обязательном использовании печатей еще в двух законах. Если парламент поддержит это решение, предприниматели больше не будут обязаны использовать печати только по собственному желанию. Этот очередной этап дерегуляции завершит реформу, продолжавшуюся более 10 лет. Никаких лишних затрат и двойной трактовки — все должно быть просто и удобно для бизнеса», — подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Согласно новому законопроекту, использование печатей станет полностью добровольным. Документ предусматривает изменения в два закона:

«Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности»;

«О рынках капитала и организованных товарных рынках».

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В случае принятия законопроекта, печати больше не будут обязательными:

для организаций работодателей — в протоколах заседаний или конференций, где создается объединение;

для банков — в сберегательных сертификатах.

В министерстве рассказали, что переход к добровольности использования печатей начался в 2014 году. С этого времени нормативное поле за небольшим исключением зачистили от норм об обязательном использовании печатей и штампов.

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В рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 — отменить. Отменены уже 352 инструмента госрегулирования.

Напомним, Кабинет Министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства в работу предприятий. Налоговая и таможня с этой даты ограничат проверки для предприятий с низкой степенью риска. В течение месяца Госрегуляторная служба совместно с профильными министерствами должна подготовить предложения по дерегуляции и сокращению излишних разрешительных процедур.

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