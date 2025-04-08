Дерегуляция бизнеса: правительство отменило более 200 разрешений и согласований — Finance.ua

Дерегуляция бизнеса: правительство отменило более 200 разрешений и согласований
Кабинет Министров принял ряд решений и отменил более 200 инструментов государственного регулирования. Ожидается, что это даст экономический эффект свыше 600 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Дерегуляция бизнеса — важное направление экономической политики. Сегодня правительство отменило сразу более 200 инструментов — разрешения, выводы, согласования, паспорта
и т. п., которые утратили свою актуальность и тяготили работу бизнеса. Это почти 45% общего количества инструментов, которые предложила отменить Межведомственная рабочая группа по дерегуляции по итогам пересмотра регуляторного поля», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
В частности, Кабинет Министров поддержал проект распоряжения и признал утратившими силу 43 нормативных акта и отдельные нормы еще в 30 решениях.
Этим распоряжением отменены 182 инструмента госрегулирования:
- 150 инструментов — в сфере здравоохранения и санитарного контроля. Большинство из них касались Госсанэпидемслужбы;
- 17 инструментов — в сфере аграрно-промышленного комплекса;
- 15 инструментов — в сферах охраны труда, торговли, строительства, пожарной безопасности и внешнеэкономической деятельности.
Решение отменяет такие инструменты:
- разрешение органов государственной санитарно-эпидемиологической службы на продажу продукции вне учреждений (предприятий);
- санитарный паспорт на транспорт;
- заключение о возможности строительства оздоровительного учреждения;
- согласование на ввоз птицепродукции в Украину;
- разрешение на производство новых ассортиментных групп или видов продукции парфюмерно-косметической промышленности;
- согласование проекта перепрофилирования предприятия;
- разрешение на ввод в эксплуатацию только что построенных и существующих парикмахерских после проведения в них ремонта или работ по реконструкции помещений
и т. д.
Также упраздняются такие устаревшие и специфические инструменты:
- согласование использования печного отопления в компьютерных игровых заведениях в сельской местности с количеством игровых мест до 10;
- аттестационно-экспертное заключение, подтверждающее наличие у человека целительских способностей;
- разрешение на заезд отдыхающих в оздоровительные заведения;
- согласование частоты и места отбора проб для контроля качества воды в плавательных бассейнах на морских и речных судах;
- согласование продолжительности перерывов при работе в порту на открытом воздухе в холодный период года
и т. п.
Кроме того, правительство поддержало еще 5 нормативных актов, разработанных другими центральными органами исполнительной власти. Эти решения отменяют еще 21 инструмент в сферах здравоохранения, окружающей среды, АПК, космоса
и т. д.
За время работы МРГ по дерегуляции пересмотрела 1323 регуляторных инструмента для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 — отменить. В настоящее время, учитывая сегодняшнее решение Правительства, уже отменено 352 инструмента.
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