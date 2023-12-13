Минэкономики запустило сайт о ходе реформы дерегуляции — Finance.ua

Минэкономики запустило сайт о ходе реформы дерегуляции Сегодня 16:26 — Казна и Политика

Минэкономики запустило сайт о ходе реформы дерегуляции

Минэкономики запустило сайт , который будет отображать полную информацию о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции.

Об этом идет речь на сайте министерства.

Также сайт должен упростить коммуникацию между государством и бизнесом: он содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.

«Профильная Межведомственная рабочая группа пересмотрела уже более тысячи регуляторных инструментов для бизнеса. И двигателем продолжения реформы должны быть именно идеи и озвученные потребности бизнеса. Новый сайт дерегуляции должен улучшить взаимодействие властей и предпринимателей», — отметил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Напомним, в Украине идет реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже пересмотрела 1025 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 235 рекомендовано отменить, 537 — упростить. По состоянию на 12 декабря отменены уже 100 инструментов.

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