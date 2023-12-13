«Охватит все сферы». Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина — Finance.ua

«Охватит все сферы». Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина Сегодня 15:01 — Казна и Политика

«Охватит все сферы». Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина

Правительство Украины готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы от экономики и цифровизации до верховенства права и образования.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы поставили перед собой амбициозные цели, в частности, членство Украины в Европейском Союзе и ОЭСР в ближайшие годы», — отметил глава правительства.

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Он подчеркнул, что за последние 20 месяцев и наше государство, и наша экономика продемонстрировали чрезвычайную адаптивность. Несмотря на все трудности и вызовы, Украине удалось:

поддерживать макроэкономическую стабильность;

держать инфляцию под контролем;

преодолеть масштабную остановку производства и последствия оттока рабочей силы;

восстановить логистические потоки в условиях блокады черноморских портов;

запустить программу быстрой реконструкции;

получить статус кандидата на членство в ЕС;

наладить продуктивный диалог с международными финансовыми институтами и получить от МВФ Программу расширенного финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов.

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«Мы благодарны нашим партнерам за финансовую поддержку, которая помогла сохранить экономическую и финансовую стабильность Украины и профинансировать первоочередные расходы бюджета. В то же время, с помощью наших партнеров мы готовим матрицу реформ — исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, которая включает в себя ключевые реформы украинского Правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров», — отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработку с Всемирным банком и ОЭСР и план нарабатываемых сейчас реформ в рамках 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility.

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Шмыгаль подчеркнул, что упомянутая матрица реформ охватит все сферы.

«Очень важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Наше внимание сосредоточено не только на том, чтобы посадить коррупционеров в тюрьму, но прежде всего на создании системы, в которой нет возможности для коррупции. Это станет возможным благодаря цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике», — отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что Украина также привлекает частный сектор, играющий ключевую роль в планах возрождения экономики и реализации программы восстановления.

«Несмотря на войну, мы уже начали процесс восстановления. Мы определили приоритетные отрасли, создали управленческую инфраструктуру, подготовили прозрачные механизмы и привлекли наших международных партнеров. В настоящее время с Всемирным банком готовится третья быстрая оценка ущерба и потребностей для Украины. Это будет обновленная оценка последствий российского вторжения за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года», — сообщил Денис Шмыгаль.

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