«Охватит все сферы». Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина — Finance.ua

«Охватит все сферы». Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина
Правительство Украины готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы от экономики и цифровизации до верховенства права и образования.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.
«Мы поставили перед собой амбициозные цели, в частности, членство Украины в Европейском Союзе и ОЭСР в ближайшие годы», — отметил глава правительства.
Он подчеркнул, что за последние 20 месяцев и наше государство, и наша экономика продемонстрировали чрезвычайную адаптивность. Несмотря на все трудности и вызовы, Украине удалось:
- поддерживать макроэкономическую стабильность;
- держать инфляцию под контролем;
- преодолеть масштабную остановку производства и последствия оттока рабочей силы;
- восстановить логистические потоки в условиях блокады черноморских портов;
- запустить программу быстрой реконструкции;
- получить статус кандидата на членство в ЕС;
- наладить продуктивный диалог с международными финансовыми институтами и получить от МВФ Программу расширенного финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов.
«Мы благодарны нашим партнерам за финансовую поддержку, которая помогла сохранить экономическую и финансовую стабильность Украины и профинансировать первоочередные расходы бюджета. В то же время, с помощью наших партнеров мы готовим матрицу реформ — исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, которая включает в себя ключевые реформы украинского Правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров», — отметил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработку с Всемирным банком и ОЭСР и план нарабатываемых сейчас реформ в рамках 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility.
Шмыгаль подчеркнул, что упомянутая матрица реформ охватит все сферы.
«Очень важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Наше внимание сосредоточено не только на том, чтобы посадить коррупционеров в тюрьму, но прежде всего на создании системы, в которой нет возможности для коррупции. Это станет возможным благодаря цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике», — отметил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что Украина также привлекает частный сектор, играющий ключевую роль в планах возрождения экономики и реализации программы восстановления.
«Несмотря на войну, мы уже начали процесс восстановления. Мы определили приоритетные отрасли, создали управленческую инфраструктуру, подготовили прозрачные механизмы и привлекли наших международных партнеров. В настоящее время с Всемирным банком готовится третья быстрая оценка ущерба и потребностей для Украины. Это будет обновленная оценка последствий российского вторжения за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года», — сообщил Денис Шмыгаль.
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