Упрощение условий ведения бизнеса: правительство переписало план дерегуляции — Finance.ua

Упрощение условий ведения бизнеса: правительство переписало план дерегуляции Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Упрощение условий ведения бизнеса: правительство переписало план дерегуляции

Кабинет Министров Украины утвердил в новой редакции план мер по дерегуляции. Документ содержит около ста задач по подготовке или принятию центральными органами исполнительной власти решений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса и создание благоприятного бизнес-климата во всех сферах экономики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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План мер утвержден на реализацию реформы «Улучшение регуляторной среды» в рамках Ukraine Facility, а также планов выполнения рекомендаций Еврокомиссии по Пакету расширения ЕС в 2023 году и приоритетным действиям Правительства на 2024 год.

«Дерегуляция и улучшение условий ведения бизнеса чрезвычайно важны для восстановления и дальнейшего развития украинской экономики и самообеспечения Украины. Правительство и международные партнеры уделяют вопросу создания благоприятных бизнес-среды и инвестиционного климата в Украине усиленное внимание. И мы ускоряем работу в этом направлении», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, межведомственная рабочая группа по дерегуляции пересмотрела более 1000 действующих регуляторных инструментов. Рекомендации МРГ по отмене или оптимизации инструментов, наработанные совместно с экспертной средой и с учетом запросов бизнеса, стали основой обновленного плана, утвержденного Правительством.

По итогам выполнения плана условия осуществления предпринимательской деятельности будут упрощены, административные расходы бизнеса существенно снизятся. Это и есть главная цель дерегуляции: бизнес должен тратить на разрешительную документацию минимум своего времени и энергии, добавила Свириденко.

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Обновленный план содержит четкие сроки, в течение которых органы исполнительной власти должны отменить, упростить или усовершенствовать инструменты, которыми они занимаются — разрешения, согласования, заключения и т. п. Или подготовить и подать на рассмотрение Правительства или сопровождать рассмотрение Верховной Радой проектов соответствующих решений — если решение об отмене или оптимизации инструментов в компетенции этих органов госвласти.

Всего в плане около 100 задач и 140 пошаговых мер, направленных на упрощение условий осуществления предпринимательской деятельности в строительстве, энергетике, аграрной отрасли, отраслях земельных отношений, транспорта, логистики, информационных и электронных технологий, сферах внешнеэкономической деятельности, производства и т. д.

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План предусматривает, что большую часть работы центральные органы исполнительной власти должны провести до конца 2024 года.

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