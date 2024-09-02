Президент подписал закон, упрощающий ведение бизнеса — Finance.ua

Президент подписал закон, упрощающий ведение бизнеса Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Президент подписал закон, упрощающий ведение бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7331, упрощающий ведение хозяйственной деятельности и ведение бизнеса в период военного положения.

Такая информация размещена на сайте парламента.

Документ устанавливает, что субъекты хозяйствования будут приобретать права на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании подачи в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и ЦПАУ декларации о ведении хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, лицензий, получение которых предусмотрено законодательством.

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Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Уже выданные лицензии продлевают срок действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Кроме того, на период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования относительно соблюдения требований законодательства в сфере лицензирования.

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Напомним, украинское правительство готовит решения, позволяющие экономике страны расти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил глава Украины, чиновники планируют дать экономике больше возможностей и больше потенциала роста. Этот вопрос он обсудил на совещании с Кабмином и представителями Рады. По словам президента, во время совещания с правительством участники договорились о дополнительных шагах по детенизации бизнеса.

Если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут подпадать под документальные проверки и получат другие преференции.

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