Бизнес приспособился к постоянным отключениям света: предприниматели улучшили оценки деловой активности — Finance.ua

Бизнес приспособился к постоянным отключениям света: предприниматели улучшили оценки деловой активности Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Бизнес приспособился к постоянным отключениям света: предприниматели улучшили оценки деловой активности

Бизнес в августе продолжил смягчать оценки деловой активности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В августе 2024 года ИОДА составил 48.4 по сравнению с 44.4 в июле.

Постепенная адаптация к постоянным отключениям электроэнергии и налаживанию альтернативных источников питания, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, постоянный внутренний спрос и достаточное предложение товаров, стабильная работа морского коридора, а также сезонный фактор сохранили положительное влияние на ожидания бизнеса во всех секторах, принимающих участие в опросах Национального банка.

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В то же время сдерживающими факторами оставались ухудшение ситуации безопасности, увеличение обстрелов энергетических объектов и их длительное восстановление, ухудшение курсовых ожиданий, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и энергообеспечения, дефицит квалифицированных кадров.

Прогнозы предприятий

На фоне высоких ожиданий относительно темпов роста закупочных цен предприятия всех секторов, участвующих в опросе, спрогнозировали умеренное подорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только руководители строительных предприятий ожидали увеличения численности работников. В то же время респонденты других секторов прогнозировали сокращение персонала, хоть и более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Самые сдержанные оценки у руководителей торговых предприятий.

Оценки результатов своей деятельности

Предприятия строительства дали положительные оценки своим экономическим результатам благодаря благоприятным погодным условиям, росту внутреннего спроса и бюджетному финансированию на восстановление инфраструктуры и дорог: секторальный индекс в августе составил 50.7 по сравнению с 49.6 в июле.

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Строители ожидали дальнейшего увеличения объема строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов, в то же время менее уверенно прогнозировали увеличение объема закупки услуг подрядчиков.

Предприятия торговли улучшили ожидания результатов своей деятельности под влиянием устойчивого внутреннего спроса, умеренной инфляции и достаточного предложения товаров: секторальный индекс в августе составил 50.4 (в июле — 44.7).

В отличие от предыдущих трех месяцев, торговые компании спрогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, а также улучшили оценки запасов/остатков товаров для продажи.

Предприятия промышленности смягчили сдержанные ожидания по результатам своей деятельности, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс в августе составил 48.6 (в июле — 45.8).

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В отличие от двух предыдущих месяцев респонденты ожидали увеличения объемов производимой продукции и новых заказов на продукцию. Участники опроса существенно смягчили оценки объема новых экспортных заказов на продукцию, запасов сырья и материалов, а также остатков готовой продукции, в то же время имели более сдержанные ожидания относительно объема незавершенного производства.

Предприятия сферы услуг смягчили, но сохранили самые сдержанные оценки результатов своей экономической деятельности из-за существенных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса: секторальный индекс составил 46.5 в августе (в июле — 42.5). Респонденты улучшили оценки объема уже предоставленных услуг, услуг в процессе выполнения и новых заказов на услуги.

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