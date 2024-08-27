В Украине активно создают рынок децентрализованной генерации для бизнеса — Шмигаль Сегодня 16:12 — Энергетика

В Украине активно создают рынок децентрализованной генерации для бизнеса — Шмигаль, sluga-narodu.com

Энергетика, как и финансирование оборонных потребностей, социальных расходов, путь в ЕС и НАТО и реализация соответствующих реформ являются вызовами, стоящими сегодня перед Украиной и теми важными задачами, над которыми работают президент, парламент и правительство.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на Форуме руководителей государственных институций.

«Ключевая задача — пройти следующую зиму. Обеспечить энергоснабжением критическую инфраструктуру, население и экономику», — подчеркнул глава правительства.

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По его словам, здесь есть три ключевых вектора работы.

«Большая генерация и распределение. Ремонты, восстановление после каждого террористического обстрела рф. Миллиарды гривен выделяются, оборудование ввозится, идет координация», — отметил Шмигаль.

Также, добавил он, речь идет о децентрализованной генерации бизнеса.

«Это новая программа, когда крупные предприятия, в частности крупные государственные, идут в нишу развития дополнительных объектов генерации. По соображениям безопасности не говорим о деталях, но мы активно создаем этот рынок», — отметил премьер. Кроме того, он отметил важность децентрализованной генерации для населения. При поддержке государства домохозяйства и ОСМД могут снабжать себя электроэнергией, быть энергонезависимыми.

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