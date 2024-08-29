НБУ запретил выдачу наличных бизнесу по переводу без предварительного зачисления на счет — Finance.ua

НБУ запретил выдачу наличных бизнесу по переводу без предварительного зачисления на счет Сегодня 14:00 — Финтех и Карты

НБУ запретил выдачу наличных бизнесу по переводу без предварительного зачисления на счет

Национальный банк Украины обновил порядок организации кассовой работы банками и проведение платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Для повышения прозрачности платежных операций и предотвращения проведения финансовых операций с наличными, которые имеют высокий риск их вероятного использования в противоправных целях, установлены определенные ограничения при обналичивании без открытия счета», — сказано в сообщении.

Что меняется

Поставщики платежных услуг обязаны в обязательном порядке зачислять средства по операциям по переводу наличных денег без открытия счета на счета субъектов хозяйствования.

То есть выдача наличных по переводу без открытия счета для субъектов хозяйствования возможна только с их счетов (после ее предварительного зачисления в безналичной форме).

В то же время, для граждан таких ограничений не установлено. Граждане могут по-прежнему выбирать удобный для них вид перевода и расчета с субъектами хозяйствования за услуги или товары — наличными или безналичными.

Поставщики платежных услуг в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления № 101 должны провести пересмотр и актуализацию своих внутренних документов с целью их приведения в соответствие с обновленными требованиями регулятора.

Кроме того, этим постановлением Национальный банк урегулировал вопросы:

ответственности поставщиков платежных услуг перед пользователями при предоставлении платежных услуг;

изъятия из обращения и передачи сомнительных банкнот (монет) финансовыми учреждениями для исследования Национальному банку и уменьшения сроков их проведения.

Напомним, что Национальный банк Украины также обновил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте. Изменения касаются предприятий.

Кроме того, Национальный банк опроверг информацию о том, что банки начали штрафовать своих клиентов за нарушение финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20%.

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