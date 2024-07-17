Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект — Finance.ua

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект Сегодня 14:31 — Личные финансы

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект

Верховная Рада приняла большой дерегуляционный законопроект № 7331 об упрощении условий для бизнеса во время военного положения.

Об этом сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк.

«Совет принял большой дерегуляционный законопроект № 7331 об упрощении условий осуществления хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине. „За“ в целом — 237», — написал Железняк.

Что изменится для бизнеса

По его словам, основные положения следующие:

Субъекты хозяйствования будут приобретать право на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и ЦПАУ декларации о производстве хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, получение которых предусмотрено законодательством.

Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены. Уже выданные лицензии продлевают срок действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

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На период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования соблюдения требований законодательства в сфере лицензирования.

Кроме того, Кабмин будет определять порядок подачи декларации, перечень вносимых в декларацию сведений и перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании подачи такой декларации.

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