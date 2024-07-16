В Украине в июне существенно упало количество регистраций ФЛП (инфографика) — Finance.ua

В Украине в июне существенно упало количество регистраций ФЛП (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В Украине в июне существенно упало количество регистраций ФЛП (инфографика)

За первое полугодие 2024 года украинцы открыли более 148 тысяч ФЛП, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом говорится в данных YouControl.Market.

Во всех городах Украины в июне 2024 года регистрация ФЛП уменьшилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: прирост составил -30%.

Больше физических лиц зарегистрировалось предпринимателями в Киеве — почти 20,5 тысяч, Днепропетровской области — почти 14 тысяч, и Киевской области — более 11 тысяч.

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Значительный прирост количества регистраций ФЛП наблюдался в Кировоградской области — 25,7% по сравнению с 2023 годом. Также значительно увеличилось количество новых физических лиц-предпринимателей в Запорожской — 25,5%, Донецкой — 19,9% и Черниговской — 19,2% областях.

Самый низкий прирост регистраций ФЛП был в Луганской — 0,3%, Ивано-Франковской — 2,4% и Харьковской — 2,8% областях.

Города

Среди областных центров больше всего новых физических лиц-предпринимателей зарегистрировано в Харькове — 6,3 тысячи, Днепре — 5,9 тысячи и Одессе — 5,2 тысячи. В Запорожье количество регистраций ФЛП выросло почти на 36% по сравнению с 2023 годом.

В июне 2024 года прирост регистрации ФЛП по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил -30%. Во всех регионах Украины прирост регистраций был отрицательным. Наибольшее падение наблюдалось в Харькове: -13,6% в мае и -38,9% в июне, что, по всей вероятности, связано с усилением террористических атак россии.

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Женщины открыли значительно больше ФЛП, чем мужчины: 59,8% новых ФЛП принадлежат женщинам, а 40,2% - зарегистрировали мужчины.

«Такого существенного разрыва между долей женщин и мужчин, зарегистрированных предпринимателями, — ранее не наблюдалось, хотя YouControl более 8 лет ведет мониторинг гендерной структуры вновь созданных ФЛП, — объясняет финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк. — Поэтому можно предположить некоторое усиление влияния мобилизационных процессов на нежелание мужчин регистрировать в государственных органах новую предпринимательскую деятельность. Более того, гендерная структура закрытия ФЛП обратная: мужчины на 4 процентных пункта чаще закрывали ФЛП, чем женщины. С другой стороны, „перекос“ в сторону ФЛП, зарегистрированных женщинами, не столь кардинальный, чем мог бы быть гипотетически, поэтому не следует чрезмерно сгущать краски при интерпретации данных показателей».

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Сектор экономики

Больше ФЛП было зарегистрировано в секторах розничной торговли — более 40 тысяч, информационных технологий — 19,6 тысяч, и других услуг — 18,8 тысяч.

Образовательный сектор стал лидером по приросту новых ФЛП: в 2024 году украинцы открыли на 45,5% (5,3 тысячи) больше ФЛП в этой сфере, чем в 2023 году.

Компании

Так, в Украине зарегистрировали почти 13,2 тысяч новых компаний. Лидерами по количеству вновь зарегистрированных компаний стали Киев — 4,7 тысячи, Днепропетровская — 1,1 тысячи, Львовская — чуть более одной тысячи и Киевская области — 894 компании. Херсонская область стала лидером по приросту новых компаний — 35,3%. В Полтавской — 27,3% и Хмельницкой — с 26,6%.

Секторами-лидерами по количеству открытых предприятий стали оптовая торговля — 1,9 тысячи, транспорт и логистика — 1,1 тысячи, и операции с недвижимостью — более 1 тысячи.

Наибольший прирост регистраций наблюдался в секторе машиностроения — 101,5% (550 компаний) по сравнению с 2023 годом.

В июне 2024 года резко снизился и прирост регистраций компаний и составил -22% по сравнению с июнем 2023 года.

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