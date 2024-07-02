Налоги для ФЛП в июле: сколько придется платить и какими будут санкции за неуплату — Finance.ua

Налоги для ФЛП в июле: сколько придется платить и какими будут санкции за неуплату
Единый налог для 1 и 2 групп привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который сегодня составляет 3 028 грн.
Об этом пишет Dev.ua.
В июле размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:
- минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты — 1 760 грн в месяц,
- максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат — 26 400 грн в месяц.
То есть когда речь идет о едином налоге (ЕН), то в июле:
- ФЛП 1 группы платит 302,80 грн — это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- ФЛП 2 группы платит 1 600 грн — это 20% от минимальной зарплаты;
- ФЛП 3 группы имеет фиксированный ЕН на уровне 2023 года — это 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов — для неплательщиков НДС.
За несвоевременную уплату единого налога предусмотрены штрафы и пеня: до 30 календарных дней — 5%, а если более 30 календарных дней — 10%.
В Украине действуют две системы налогообложения для предпринимателей: упрощенная и общая. В упрощенной системе иная ставка единого налога и в ней предусмотрены определенные ограничения в зависимости от группы. Если же превысить установленные лимиты доходов, ФЛП может быть переведен на общую систему налогообложения.
Таким образом, в июле эти лимиты для предпринимателей не должны превышать следующие суммы:
- годовой доход для плательщиков 1 группы (167 размеров минимальной зарплаты) — 1 336 000 грн,
- годовой доход для плательщиков 2 группы (834 размера минимальной зарплаты) — 6 672 000 грн,
- годовой доход для плательщиков 3 группы (1167 размеров минимальной зарплаты) — 9 336 000 грн.
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