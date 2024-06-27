Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей — Finance.ua

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Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей

Личные финансы
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Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей
Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей
Государственная налоговая служба получила одобренный Глобальным Форумом ОЭСР Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Имплементация Общего стандарта отчетности CRS и стандарта Country-by-Country Reporting (CbCR) координируется Секретариатом ОЭСР.
«Обязательным шагом к имплементации автоматического обмена информацией является присоединение компетентного органа к Общей системе передачи данных СTS, используемой юрисдикциями для безопасного обмена информацией в соответствии со стандартами CRS и CbC», — сказано в сообщении.

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По состоянию на июнь 2024 года более 115 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией", — говорится в сообщении.
Оценка проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года. Финальный этап проходил с 11 по 14 декабря 2023 года.
«Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защите конфиденциальности, управлению рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходам к обеспечению кибербезопасности», — заявили в Налоговой.

Что это означает

Как пояснил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций относительно уплаты налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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