Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей — Finance.ua

Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей Сегодня 11:01 — Личные финансы

Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей

Государственная налоговая служба получила одобренный Глобальным Форумом ОЭСР Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Имплементация Общего стандарта отчетности CRS и стандарта Country-by-Country Reporting (CbCR) координируется Секретариатом ОЭСР.

«Обязательным шагом к имплементации автоматического обмена информацией является присоединение компетентного органа к Общей системе передачи данных СTS, используемой юрисдикциями для безопасного обмена информацией в соответствии со стандартами CRS и CbC», — сказано в сообщении.

Читайте также: Банки особо заинтересовались оборотом денег своих клиентов

По состоянию на июнь 2024 года более 115 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией", — говорится в сообщении.

Оценка проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года. Финальный этап проходил с 11 по 14 декабря 2023 года.

«Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защите конфиденциальности, управлению рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходам к обеспечению кибербезопасности», — заявили в Налоговой.

Что это означает

информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций относительно уплаты налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое. Как пояснил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в ГНС в ближайшее время появится, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций относительно уплаты налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.