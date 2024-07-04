В каких секторах больше всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика) — Finance.ua
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В каких секторах больше всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)

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В каких секторах больше всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)
В каких секторах больше всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)
По данным YouControl.Market, почти 92 тысячи ФЛП прекратили деятельность в Украине за первое полугодие 2024 года. Это на 54% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний — за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий.
Инфографика
Традиционно, лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев — более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи — в Одессе, 3,3 тысячи — в Днепре и 2,8 тысячи — во Львове.
В каких секторах больше всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)
Мужчины закрыли на 4% больше ФЛП, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФЛП прекратили женщины, а 47,7 тысяч (52%) — мужчины.

Распределение по секторам

Больше ФОП закрыли в секторах розничной торговли — более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%), информационных технологий — почти 16 тысяч (65,9%) и других услуг — 9,7 тысячи (60,8%).
В каких секторах больше всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)

Где и какие компании прекращали деятельность чаще всего

Более 1,5 тысячи компаний прекратили деятельность за первое полугодие 2024 года. Прирост закрытия составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего предприятий закрыли в Киеве — более 200. Среди областей лидерами по закрытию стали Днепропетровская — 187, Львовская — 127 и Запорожская — 96.
Секторами — лидерами по количеству закрытых фирм стали оптовая торговля — 194 компании, сделки с недвижимостью — 148 и строительство — 95.
Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк объясняет: «Как ни парадоксально, но тренд на увеличение количества закрытия бизнеса не всегда свидетельствует исключительно о негативных тенденциях в экономической жизни страны».
Во-первых, увеличение закрытия происходит на фоне роста количества регистраций новых компаний и ФЛП, а значит, это в комплексе свидетельствует об активизации деловой жизни на третий год полномасштабной войны.
Во-вторых, в 2022 году и частично 2023 году владельцам и ФЛП часто было не до того, чтобы юридически оформлять закрытие своего бизнеса, даже если де-факто бизнес-активность сворачивалась. Следовательно, часть запросов на закрытие и прекращение в 2024 году — это «отложенный спрос» на юридическое оформление прекращения бизнеса, который на самом деле возник ранее".
Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысячи ФЛП. Эти показатели выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года. За аналогичный период 2023 года украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысячи компаний и 134 тысячи ФЛП.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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