Бизнесу планируют отменить 63 устаревших разрешения и лицензии — Finance.ua

Бизнесу планируют отменить 63 устаревших разрешения и лицензии Сегодня 13:38

Бизнесу планируют отменить 63 устаревших разрешения и лицензии

Кабмин подал в ВР два законопроекта № 13553 № 13554 , которыми предлагается упростить условия ведения бизнеса через отмену ряда разрешительных инструментов.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Что именно хотят отменить

Первый документ (№ 13553) вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях:

отмена административной ответственности за занятие народной медициной (целительством) и за осуществление искусственного воздействия на атмосферные явления в хозяйственных целях — с учетом отмены соответствующих разрешений;

пересмотр санкций в сфере охраны культурного наследия — с учетом отмены разрешений на изменение назначения и проведения работ на их территории.

Второй (№ 13554) цель устранить 63 устаревших или дублирующих разрешительных инструментов, в частности:

в сфере здравоохранения — отмена разрешения на занятие народной медициной и сертификата о регистрации опасного фактора;

в сферах охраны воздуха и водных ресурсов — отмена разрешений на деятельность по изменению состояния атмосферы, согласованию границ санитарных зон и пр.;

в сельском хозяйстве, охоте и лесном секторе — отмена более 20 разрешений, включая вырубку семенников и переселение диких животных;

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в области энергетики и строительства — отмена согласований архитектурных проектов и свидетельств на взрывчатые материалы;

в сфере культуры, образования, инвестиций — отмена разрешений на применение металлоискателей на объектах культурного наследия, создание подразделений иностранных университетов, проведение совместной инвестдеятельности и т. д.

Законопроекты уже зарегистрированы в парламенте и переданы на рассмотрение руководству.

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