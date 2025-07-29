Бизнесу планируют отменить 63 устаревших разрешения и лицензии — Finance.ua
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Бизнесу планируют отменить 63 устаревших разрешения и лицензии

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Бизнесу планируют отменить 63 устаревших разрешения и лицензии
Бизнесу планируют отменить 63 устаревших разрешения и лицензии
Кабмин подал в ВР два законопроекта № 13553 и № 13554, которыми предлагается упростить условия ведения бизнеса через отмену ряда разрешительных инструментов.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Что именно хотят отменить

Первый документ (№ 13553) вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях:
  • отмена административной ответственности за занятие народной медициной (целительством) и за осуществление искусственного воздействия на атмосферные явления в хозяйственных целях — с учетом отмены соответствующих разрешений;
  • пересмотр санкций в сфере охраны культурного наследия — с учетом отмены разрешений на изменение назначения и проведения работ на их территории.
Второй (№ 13554) цель устранить 63 устаревших или дублирующих разрешительных инструментов, в частности:
  • в сфере здравоохранения — отмена разрешения на занятие народной медициной и сертификата о регистрации опасного фактора;
  • в сферах охраны воздуха и водных ресурсов — отмена разрешений на деятельность по изменению состояния атмосферы, согласованию границ санитарных зон и пр.;
  • в сельском хозяйстве, охоте и лесном секторе — отмена более 20 разрешений, включая вырубку семенников и переселение диких животных;
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  • в области энергетики и строительства — отмена согласований архитектурных проектов и свидетельств на взрывчатые материалы;
  • в сфере культуры, образования, инвестиций — отмена разрешений на применение металлоискателей на объектах культурного наследия, создание подразделений иностранных университетов, проведение совместной инвестдеятельности и т. д.
Законопроекты уже зарегистрированы в парламенте и переданы на рассмотрение руководству.
По материалам:
Finance.ua
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