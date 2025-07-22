Новые правила: для ФЛП готовят налоговую реформу — Finance.ua

Новые правила: для ФЛП готовят налоговую реформу Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Новые правила: для ФЛП готовят налоговую реформу

С 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) — она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала излишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

Об этом сообщила народный депутат Галина Васильченко («Голос») в эфире одного из телеканалов, пишут enovosty.com

Читайте также В госбанке рассказали обо всех тонкостях открытия и ведения ФЛП

До 2025 года ФЛП, а также юридические лица с наемными работниками подавали налоговую отчетность один раз в квартал.

Отчетность касалась трех платежей:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ),

единого социального взноса (ЕСВ)

военного сбора

Однако в начале 2025 года, в рамках масштабного законопроекта об изменениях в налоговой системе, была принята норма о ежемесячной подаче отчетов.

Министерство экономики аргументировало такое решение потребностью оперативно мониторить смену кадров на предприятиях для обеспечения бронирования критически важных специалистов. Но эта логика не касалась ФЛП, вообще не имеющих права на бронирование работников, и оказалась надуманной. Поэтому нововведение вызвало возмущение среди бизнес-сообщества и юристов.

Читайте также Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію

Как рассказала Васильченко, инициатива о возвращении в квартальную отчетность обсуждалась полгода, с комитетами, правительством и с участием рабочих групп. «Мы неоднократно задавали вопрос, какое отношение имеют ФЛП к „критичности“? Это требование лишь создало лишнюю нагрузку», — подчеркнула она.

Читайте также Каждый второй ФЛП в Украине открывает женщина: какие направления выбирают

В марте 2025 года был зарегистрирован соответствующий законопроект. Хотя его не удалось принять сразу из-за отсутствия одного голоса, благодаря настойчивости депутатов, норму удалось пересмотреть. Уже с 1 января 2026 года ФЛП снова смогут отчитываться один раз в квартал, как это было до изменений.

Напомним, в 2025 году доля женщин среди новых предпринимателей достигла 61%, то есть каждый второй новый ФЛП в Украине открывает женщина.

Об этом свидетельствует аналитика YC. Market, предоставленная Finance.ua.

Активность женщин в предпринимательстве в Украине растет с 2020 года. По данным исследования, за последние пять лет количество ФЛП-женщин увеличилось на 22,5%. Все больше украинок начинает собственное дело в ответ на вызовы войны, переезда, поиска финансовой независимости или новых жизненных обстоятельств.

Также 1 июля физические лица — предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников могут подавать налоговые декларации за ІІ квартал через портал «Дія».

Как это сделать

Авторизоваться в личном кабинете на Портале. Перейти в раздел Сведения обо мне, далее — Налоги. Выбрать — Отчеты и декларации, затем — Декларация. Указать сумму дохода. Проверить отчет и изменить его при необходимости. Подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.

В «Дія» доступна уплата единого налога — 5% дохода, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты за каждый месяц, военного сбора — 1% дохода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.