В госбанке рассказали обо всех тонкостях открытия и ведения ФЛП — Finance.ua
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В госбанке рассказали обо всех тонкостях открытия и ведения ФЛП

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В госбанке рассказали обо всех тонкостях открытия и ведения ФЛП
Как сообщили банкиры на своем официальном сайте, недавно в Sense Hub Kyiv состоялась интерактивная встреча для физических лиц-предпринимателей, во время которой участники получили практические советы, много полезной информации, а также имели возможность задать актуальные вопросы и получить на них содержательные ответы. В качестве спикера к мероприятию присоединилась Ольга Полонская, руководитель департамента развития транзакционного бизнеса Sense Bank.
Как отмечается в новости, во время первой части мероприятия Елена Вакулюк, юрист с многолетним опытом работы и специалист по сопровождению малого и среднего бизнеса, рассказала об особенностях регистрации ФЛП, какую группу ФЛП лучше выбрать в зависимости от вида деятельности, и отдельный блок — о налогообложении и последствиях в случае уклонения от уплаты налогов.
Второй блок был посвящен преимуществам сотрудничества между индивидуальными предпринимателями и Sense Bank. Говоря о преимуществах сотрудничества с Sense Bank, госпожа Полонская отметила, что главной характеристикой мобильного приложения Sense SuperApp является удобство использования для индивидуальных предпринимателей.
Так, госпожа Полонская отметила, что Sense SuperApp — это единое приложение как для бизнеса, так и для личных финансов, где не нужно переключаться между разными приложениями или профилями или вводить отдельные логины и пароли.
«Предприниматель устанавливает приложение Sense SuperApp, а дальше остается всего несколько шагов: нужно пройти идентификацию, выбрать бизнес-пакет, подписать заявку — и все. У нас нет длинных анкет, сбора документов или бумажной волокиты. Мы максимально упростили процесс, чтобы человек мог открыть счет и начать работать с банком в удобное время — даже из дома или из кофейни», — объясняет Ольга Полонская.
В госбанке рассказали обо всех тонкостях открытия и ведения ФЛП
Отдельно спикер из Sense Bank остановилась на вопросе налогообложения. По словам госпожи Ольги, уплата налогов для ФЛП на практике достаточно простая процедура, ведь с помощью Sense SuperApp все происходит за несколько минут.
«Предприниматель просто заходит в раздел „Платежи“ → „Налоги для ФЛП“ или использует готовые шаблоны прямо с рабочего стола — где все уже подготовлено. Реквизиты необходимой налоговой инспекции, где именно она зарегистрирована автоматически подтянется. Не нужно искать аккаунт вручную, ничего не нужно копировать. Вводится только сумма — и платеж готов с правильным назначением. Доступны к уплате: единый налог, единый социальный налог, военный сбор и другие налоги. По сути, Sense автоматизировал рутину — налоги оплачиваются быстро, точно и без ошибок», — рассказала Ольга Полонская.
Завершая свое выступление, руководитель отдела развития транзакционного бизнеса Sense Bank рассказала, что вдохновляло команду банка при разработке и внедрении всех продуктов для ФЛП.
«Работая над контентом Sense SuperApp для индивидуальных предпринимателей, мы постоянно задаемся вопросом: как можно упростить ведение бизнеса? Благодаря такому подходу, на сегодняшний день наше мобильное приложение является одним из самых функциональных для ФЛП на всем банковском рынке Украины. Уже сейчас нашим клиентам доступны 100% банковских продуктов для ФЛП онлайн и через приложение, включая повторную идентификацию или актуализацию данных. Это уникальная услуга, которая позволяет быстро пройти процедуру», — отметила Ольга Полонская.
Напомним, что Sense Bank недавно объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Харьковским городским советом, в рамках которого подписанты будут поддерживать местный микро-, малый и средний бизнес.
По материалам:
Сенс Банк
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