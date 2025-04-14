Доллар падает к мировым валютам из-за кризиса доверия к США — Finance.ua

Доллар падает к мировым валютам из-за кризиса доверия к США Сегодня 14:46 — Валюта

Доллар падает к мировым валютам из-за кризиса доверия к США

Доллар продолжает падать, поскольку доверие инвесторов к мировой резервной валюте остается под вопросом после серии заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с тарифами.

Об этом сообщает Reuters

Инвесторы готовятся к еще одной нестабильной неделе, поскольку введение Трампом, а затем внезапная отсрочка пошлины на импортируемые в США товары продолжают сеять смятение.

По отношению к корзине шести валют доллар США держится около трехлетнего минимума на уровне 99,77.

Белый дом предоставил исключение из высоких пошлин для смартфонов, компьютеров и других электронных товаров, импортируемых преимущественно из Китая.

Позже Трамп сказал, что этот шаг будет недолгим. Он заявил, что объявит размер пошлины на импортируемые полупроводники на следующей неделе, добавив, что в отношении некоторых компаний в этом секторе будет проявлена гибкость.

«На данный момент… к этому вопросу относятся хаотично, жестко и с натиском, и эти меры создали большую неопределенность. Эти грозовые облака никуда не делись», — сказал аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Курс евро

Евро стабилизировался на уровне 1,1359, колеблясь вблизи трехлетнего максимума пятницы, поскольку инвесторы устремились к единой валюте после кризиса доверия к доллару.

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«Я думаю, мы могли бы увидеть евро на уровне 1,20 доллара где-то до конца июля, в начале августа», — сказал Сикамор из IG.

Растущая нервозность среди инвесторов по поводу владения американскими активами заставила некоторых из них избавиться от этих позиций и перевести деньги на другие рынки, включая Европу, что способствовало росту евро.

Дедолларизация

«Рынок переоценивает структурную привлекательность доллара как глобальной резервной валюты и переживает процесс быстрой дедолларизации», — написал в клиентской записке Джордж Саравелос, руководитель отдела валютных исследований Deutsche Bank.

По его словам, процесс дедолларизации еще не завершен, однако пока неясно, как будет развиваться этот процесс и каким будет окончательное новое равновесие в глобальной финансовой архитектуре.

Резкая распродажа на рынке казначейских облигаций США на прошлой неделе оказывала огромное давление на доллар.

«Нигде это не проявляется так очевидно, как на фоне продолжающегося и одновременного обвала на валютном рынке и рынке облигаций США», — заявил Deutsche Bank.

Доллар опустился до 10-летнего минимума по отношению к швейцарскому франку на уровне 0,8188. Фунт стерлингов сохранил большую часть своего роста на 1,7% с прошлой недели и составил 1,3099 доллара. По отношению к иене доллар упал на 0,22% до 143,24. Австралийский доллар вырос на 0,08% до 0,6299, продолжив свой более чем 4%-ный рост по сравнению с прошлой неделей.

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