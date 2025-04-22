США ввели пошлины до 3521% на импорт солнечных батарей из Азии — Finance.ua

США ввели пошлины до 3521% на импорт солнечных батарей из Азии Сегодня 15:39

Соединенные Штаты установили новые пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таможенные пошлины, объявленные 21 апреля, стали кульминацией годичного торгового расследования. Оно выявило, что производители солнечных батарей в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получали выгоду от государственных субсидий и продавали экспорт в США по ценам ниже себестоимости производства.

Расследование было инициировано американскими производителями солнечных батарей и начато при бывшем президенте Джо Байдене.

По данным Министерства торговли, для Камбоджи пошлины были установлены на уровне 3521%, что отображает решение страны прекратить участие в расследовании.

Компании во Вьетнаме получат пошлины в размере до 395,9%, в то время как в Таиланде они установлены на уровне 375,2%. Ставки для Малайзии были установлены пошлины на уровне 34,4%. Для отдельных компаний установлены повышенные пошлины.

В прошлом году США импортировали солнечное оборудование на сумму 12,9 млрд долларов из четырех стран, которые подлежат новым пошлинам. Это составляет около 77% от общего импорта модулей.

Выгода для США

Хотя пошлины призваны принести пользу американским производителям, они также нанесут ущерб американским разработчикам возобновляемой энергии, которые долгое время полагались на недорогие иностранные поставки. Это усугубило неопределенность для сектора, находящегося под влиянием политических и политических изменений в Вашингтоне.

Эти пошлины будут добавлены к новым тарифам, введенным президентом США Дональдом Трампом, которые перевернули мировые цепочки поставок и рынки. Антидемпинговые и компенсационные пошлины, как их называют, призваны компенсировать стоимость предполагаемого несправедливого субсидирования и ценообразования, рассчитанную Министерством торговли.

Хотя обещания субсидий и спрос, вызванные законом Байдена о снижении инфляции, помогли вызвать волну интереса и инвестиций в новые заводы по производству солнечных панелей на всей территории США, производители предупредили, что этим заводам составляют угрозу иностранные конкуренты, продавая свое оборудование по ценам ниже рыночных.

«Это решающая победа для американского производства», — сказал Тим Брайтбилл, сопредседатель международной торговой практики Wiley и ведущий юрист коалиции компаний солнечной энергетики, которая вела это дело.

Результаты исследования подтверждают «то, что нам давно известно: компании по производству солнечной энергии со штаб-квартирой в Китае обманывают систему, подрывают деятельность американских компаний и лишают американских работников средств к существованию», — сказал он.

Влияние на Азию

Поскольку решение США было в значительной степени ожидаемым, компании перевели часть производственных мощностей в страны, которые не облагаются пошлиной, как Индонезия и Лаос.

«Мы не думаем, что более высокие ставки будут иметь большие финансовые последствия, особенно после недавних взаимных таможенных тарифов», — говорится в заметке BofA Global Research.

РБК По материалам:

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