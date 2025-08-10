79% депортированных иностранцев из Польши — украинцы: мнение эксперта
В первой половине 2025 г. Польша демонстрирует заметное усиление контроля за пребыванием иностранцев на своей территории.
Как сообщил адвокат Юрий Демченко, со ссылкой на польское издание Wiadomości, значительная часть решений о депортации касается именно граждан Украины, пишет Inpoland.
Силезское отделение пограничной службы в городе Рацибуж за последние месяцы выдало 127 решений о принудительном возвращении, из которых 100 — в отношении украинцев.
Юрист отмечает, что речь идет только об одном отделении пограничной службы, которое обслуживает регион вблизи чешской границы. Эта ситуация демонстрирует не частный случай, а постоянную тенденцию, которая вызывает беспокойство среди украинской общины и правозащитников.
По словам Демченко, частые депортации могут свидетельствовать об усилении административного давления и пересмотре политики в отношении иностранцев, находящихся в Польше на законных или полулегальных основаниях.
Причины депортаций
Как правило, указывают нарушение миграционного законодательства, в частности, пребывание без действительных документов, нарушение правил трудоустройства или превышение срока легального пребывания.
В то же время, по мнению экспертов, в ряде случаев такие нарушения являются следствием бюрократических трудностей, с которыми сталкиваются украинцы в процессе подачи на вид на жительство или трудоустройство.
Правозащитники призывают польские власти к более прозрачной миграционной политике и учету гуманитарных обстоятельств, в которых оказались многие украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны. По их мнению, необходимо усовершенствовать механизмы информирования иностранцев относительно их прав и обязанностей в сфере легализации пребывания.
Напомним, Польша сталкивается с тревожной тенденцией — стремительным ростом безработицы среди молодежи. По данным Евростата, обнародованным польским изданием TVP Info, уровень безработицы среди лиц до 25 лет увеличился почти на 30%. Это самый высокий темп роста среди всех стран ЕС.
