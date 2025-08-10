Демобилизация: какие виды помощи и возвращение на работу — Finance.ua
Демобилизация: какие виды помощи и возвращение на работу

После завершения военной службы перед защитниками и защитницами возникает ряд важных юридических и социальных вызовов: как оформить документы на увольнение, получить надлежащие выплаты, вернуться к работе и воспользоваться государственными программами поддержки.
Чтобы сделать этот переход комфортным и понятным, государство постепенно совершенствует механизмы реинтеграции в гражданскую жизнь.
Минюст объяснил ключевые правила демобилизации.
Основания для увольнения с военной службы
Увольнение военнослужащих с военной службы происходит:
  • в запас, если военнослужащие во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями временно непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев;
  • в отставку, если военнослужащие признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе.
Также предусмотрены основания увольнения во время действия военного положения:
  • по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
  • по состоянию здоровья:
  • на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев;
  • при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
  • в связи с лишением или ограничением свободы;
  • по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (ст. 26 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе»)
Полный список оснований для увольнения военнослужащих указан в ст. 26 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе».
Как подать рапорт на увольнение
Военнослужащий, желающий уволиться с военной службы, подает рапорт и документы, подтверждающие основания увольнения.
В рапорте отмечается:
  • основания увольнения с военной службы;
  • мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;
  • районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Выплаты после увольнения

Военнослужащий имеет право на следующие денежные выплаты:
  • компенсацию за неиспользованные ежегодные отпуска, в том числе за прошлые годы;
  • при наличии УБД компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск — 14 суток за каждый год службы;
  • единовременную денежную помощь при увольнении (для мобилизованных — 4% от месячного денежного довольствия за каждый месяц службы, но не менее 25% денежного довольствия);
  • компенсацию за недополученное вещное имущество;
  • материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, если ее не выплатили за год службы;
  • единовременную помощь для оздоровления, если в текущем году она не была выплачена.

Возвращение на работу

Место работы и должность сохраняются за работниками, призванными военную службу, на весь период службы. Это касается всех работодателей: и государственных, и частных, и физических лиц-предпринимателей, у которых они работали.
Лицо предоставляет работодателю военный билет с отметкой об увольнении. Заявление о возвращении к работе подавать не нужно.
Военнослужащий должен приступить к работе на следующий день после того, как ему поставят отметку об увольнении и возьмут на военный учет в ТЦК и СП.
Меры поддержки для демобилизованных
Для демобилизованных доступна комплексная поддержка от специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Получить ее можно с подачей соответствующего заявления на бесплатной основе.
В частности, предоставляется:
  • правовая, социальная, психологическая помощь;
  • публичные, социальные, медицинские, реабилитационные, образовательные и другие услуги;
  • помощь в оформлении документов по обеспечению жильем, земельными участками, по вопросам занятости, получение грантовой поддержки на развитие предпринимательских инициатив

Помощь могут также получить

  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, пострадавшие участники Революции Достоинства, члены семей такой категории лиц;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • члены семей лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время прохождения военной службы, и другие.
