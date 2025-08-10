Демобилизация: какие виды помощи и возвращение на работу — Finance.ua

Демобилизация: какие виды помощи и возвращение на работу Сегодня 16:12 — Личные финансы

Демобилизация: какие виды помощи и возвращение на работу

После завершения военной службы перед защитниками и защитницами возникает ряд важных юридических и социальных вызовов: как оформить документы на увольнение, получить надлежащие выплаты, вернуться к работе и воспользоваться государственными программами поддержки.

Чтобы сделать этот переход комфортным и понятным, государство постепенно совершенствует механизмы реинтеграции в гражданскую жизнь.

Минюст объяснил ключевые правила демобилизации.

Основания для увольнения с военной службы

Увольнение военнослужащих с военной службы происходит:

в запас, если военнослужащие во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями временно непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев;

в отставку, если военнослужащие признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе.

Также предусмотрены основания увольнения во время действия военного положения:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья:

на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев;

при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с лишением или ограничением свободы;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (ст. 26 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе»)

Полный список оснований для увольнения военнослужащих указан в ст. 26 ЗУ « О воинской обязанности и военной службе ».

Как подать рапорт на увольнение

Военнослужащий, желающий уволиться с военной службы, подает рапорт и документы, подтверждающие основания увольнения.

В рапорте отмечается:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Выплаты после увольнения

Военнослужащий имеет право на следующие денежные выплаты:

компенсацию за неиспользованные ежегодные отпуска, в том числе за прошлые годы;

при наличии УБД компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск — 14 суток за каждый год службы;

единовременную денежную помощь при увольнении (для мобилизованных — 4% от месячного денежного довольствия за каждый месяц службы, но не менее 25% денежного довольствия);

компенсацию за недополученное вещное имущество;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, если ее не выплатили за год службы;

единовременную помощь для оздоровления, если в текущем году она не была выплачена.

Возвращение на работу

Место работы и должность сохраняются за работниками, призванными военную службу, на весь период службы. Это касается всех работодателей: и государственных, и частных, и физических лиц-предпринимателей, у которых они работали.

Лицо предоставляет работодателю военный билет с отметкой об увольнении. Заявление о возвращении к работе подавать не нужно.

Военнослужащий должен приступить к работе на следующий день после того, как ему поставят отметку об увольнении и возьмут на военный учет в ТЦК и СП.

Меры поддержки для демобилизованных

Для демобилизованных доступна комплексная поддержка от специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Получить ее можно с подачей соответствующего заявления на бесплатной основе.

В частности, предоставляется:

правовая, социальная, психологическая помощь;

публичные, социальные, медицинские, реабилитационные, образовательные и другие услуги;

помощь в оформлении документов по обеспечению жильем, земельными участками, по вопросам занятости, получение грантовой поддержки на развитие предпринимательских инициатив

Помощь могут также получить

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, пострадавшие участники Революции Достоинства, члены семей такой категории лиц;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

члены семей лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время прохождения военной службы, и другие.

