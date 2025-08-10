Неочевидные признаки выгорания на работе, и что с этим делать — Finance.ua

Неочевидные признаки выгорания на работе, и что с этим делать Сегодня 18:03 — Личные финансы

Неочевидные признаки выгорания на работе, и что с этим делать

Сначала признаки выгорания можно перепутать с обычной усталостью, но игнорирование выгорания может привести к депрессии или другим расстройствам. Есть несколько маркеров, которые помогут вам заметить свои изменения, а соответственно — быстрее вернуться к прошлому вдохновенному ритму. Об этом пишут эксперты work.ua.

Проблемы со сном

Трудно настроиться на производительность, когда базовая потребность во сне остается не закрытой. Ночные обстрелы еще больше усугубляют ситуацию, особенно когда утром на работу. Несмотря на это, даже в более спокойных обстоятельствах навязчивые мысли или бессонница не дают уснуть.

Раздражительность

Даже маленькая проблема может вывести вас из равновесия. По вашим собеседникам можно заметить, что ваши эмоции их сбивают с толку, ведь раньше коллеги не сталкивались с такой резкой реакцией. Вы видите все неидеальности вокруг и не можете не зацикливаться на этом.

Отстранение

Раньше ваша работа была наполненной и энергичной, а теперь вы ждете 18:00, чтобы пойти домой как можно скорее. Разговоры с коллегами стали поверхностными, а чаще всего вас хватает на небольшой диалог на кухне офиса. Вы избегаете общения и больше не принимаете активного участия в жизни команды.

Чрезмерная самокритика

Вы воспринимаете свои недостатки серьезнее, чем успехи. Кажется, что все наработки словно ухудшились в один момент, но на самом деле изменилось только отношение к задачам. От вас часто звучит: «У меня не получилось!», хотя коллеги или руководство говорят обратное.

Трудности с концентрацией

Вместо решения одного вопроса, вы переключаетесь между вкладками, бегая в догадках, за что первым взяться. В итоге ни одна из этих работ не завершается вовремя, а руководитель указывает вам на мелкие ошибки, которые вы допустили по невнимательности. Выполнять должностные обязанности стало труднее, потому что не удается сфокусироваться на нескольких самых важных задачах.

Проверьте себя: считаете ли вы большинство этих пунктов своей новой реальностью? Если да, тогда самое время обратиться к себе и помочь себе морально выдержать кризис.

Что делать

Н пускать ситуацию на самотек. Любое действие значительно лучше, чем бездействие и безразличие к своему состоянию.

При необходимости специалист направит вас к психологу, психиатру или психотерапевту.

Не умалчивайте проблему: предупредите руководителя о своем выгорании. Так, в 2023 году исследование Work.ua показывало, что 49% респондентов проживало это состояние. Поскольку уровень стресса не уменьшается, проблема такого состояния по-прежнему остается актуальной, и работодатели уже хорошо знакомы с ней.

