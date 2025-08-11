Молодым врачам в Украине выплатят 200 тыс. гривен: условия и детали — Finance.ua

Молодым врачам в Украине выплатят 200 тыс. гривен: условия и детали Сегодня 14:17 — Личные финансы

Молодым врачам в Украине выплатят 200 тыс. гривен: условия и детали

Молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и прифронтовых территориях, могут получить от государства 200 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Программа будет действовать до прекращения военного положения с возможностью продолжения.

Кто сможет претендовать на выплату

Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, окончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН.

Как действовать:

2. Нужно связаться с выбранным медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75% и готово ли медучреждение заключить по меньшей мере трехлетний договор о работе.

3. Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение — выдает письмо, подтверждающее свое соответствие требованиям Постановления о расположении и укомплектованности должностей.

4. Кроме того, можно заключить такой договор с учреждением, к которому врач уже устроился после завершения интернатуры, если он отвечает указанным требованиям.

Важно: выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином вебпортале вакансий.

Какие документы нужно подать

До 10 октября врач должен подать в заведение высшего образования, где он или она проходила интернатуру, следующие документы:

заявление на имя ректора (в произвольной форме);

письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения о соответствии требованиям Постановления;

копии документов об образовании — диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (подаются только в случае, если эти данные отсутствуют в Единой электронной базе по вопросам образования);

документы, подтверждающие трудовую деятельность — копию трудовой книжки (если есть) или выписку из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд).

копию заключенного договора о работе в заведении здравоохранения.

Подать документы можно лично или письмом на официальную электронную почту учебного заведения. Контакты учебных заведений можно найти по ссылке

Заведение высшего образования рассматривает документы и в случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Выплата пособий осуществляется до конца бюджетного года.

Когда придется вернуть средства

В случае досрочного увольнения врача — по собственному желанию, согласию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей — сумму помощи придется вернуть в течение 10 дней.

В то же время возвращать средства не нужно, если заведение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

