Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение Сегодня 13:17 — Личные финансы

Что делать в случае потери пенсионного удостоверения, Фото: freepik

Восстановить утраченное пенсионное удостоверение можно в сервисном центре территориального органа Пенсионного фонда Украины или онлайн. Как это сделать, рассказали специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Как восстановить пенсионное удостоверение

Лично в сервисном центре ПФУ

Для восстановления удостоверения в центре необходимо предоставить паспорт, справку присвоения идентификационного номера и заполненное заявление на изготовление пенсионного удостоверения. К заявлению прилагается цветная фотография размером 3×2,5 см.

Онлайн через электронные сервисы ПФУ

вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины . Зайдите в личный кабинет на

В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».

Если подавать заявление из мобильного приложения Пенсионный фонд, нужно выбрать вкладку В ПФУ: раздел Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Для онлайн-обращения пенсионеру нужно подготовить цветные сканкопии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии в форматах JPG или PDF (до 1 МБ каждый). Названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

После изготовления пенсионное удостоверение выдается в сервисном центре Фонда, указанном в заявлении.

