0 800 307 555
ру
Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение

Личные финансы
22
Что делать в случае потери пенсионного удостоверения
Восстановить утраченное пенсионное удостоверение можно в сервисном центре территориального органа Пенсионного фонда Украины или онлайн. Как это сделать, рассказали специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Как восстановить пенсионное удостоверение

Лично в сервисном центре ПФУ

Для восстановления удостоверения в центре необходимо предоставить паспорт, справку присвоения идентификационного номера и заполненное заявление на изготовление пенсионного удостоверения. К заявлению прилагается цветная фотография размером 3×2,5 см.

Онлайн через электронные сервисы ПФУ

Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины .
В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».
Если подавать заявление из мобильного приложения Пенсионный фонд, нужно выбрать вкладку В ПФУ: раздел Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
Для онлайн-обращения пенсионеру нужно подготовить цветные сканкопии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии в форматах JPG или PDF (до 1 МБ каждый). Названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
После изготовления пенсионное удостоверение выдается в сервисном центре Фонда, указанном в заявлении.
По материалам:
Finance.ua
Пенсионер
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems