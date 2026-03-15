Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение
Восстановить утраченное пенсионное удостоверение можно в сервисном центре территориального органа Пенсионного фонда Украины или онлайн. Как это сделать, рассказали специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
Как восстановить пенсионное удостоверение
Лично в сервисном центре ПФУ
Для восстановления удостоверения в центре необходимо предоставить паспорт, справку присвоения идентификационного номера и заполненное заявление на изготовление пенсионного удостоверения. К заявлению прилагается цветная фотография размером 3×2,5 см.
Онлайн через электронные сервисы ПФУ
Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины .
В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».
Если подавать заявление из мобильного приложения Пенсионный фонд, нужно выбрать вкладку В ПФУ: раздел Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
Для онлайн-обращения пенсионеру нужно подготовить цветные сканкопии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии в форматах JPG или PDF (до 1 МБ каждый). Названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
После изготовления пенсионное удостоверение выдается в сервисном центре Фонда, указанном в заявлении.
Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение
