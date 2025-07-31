Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически брать на военный учет — Finance.ua
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Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически брать на военный учет

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Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически брать на военный учет
Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически брать на военный учет
В Украине внесли изменения в порядок военного учета, в частности, в отношении женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Теперь их будут автоматически брать на военный учет без необходимости личного присутствия.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
Также уточнено, как именно должны действовать учебные заведения и территориальные центры комплектования в отношении этой категории женщин. Усовершенствован механизм внесения их данных в реестр «Оберіг».
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Кроме того, Кабмин на заседании 30 июля предусмотрел присвоение воинского звания «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на военный учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК.
Напомним, для получателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям возобновили обязательную военную подготовку. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Такое решение должно урегулировать проблему нехватки медиков в ВСУ.
По материалам:
Espreso.tv
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