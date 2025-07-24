До 31 июля парни, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет — ТЦК — Finance.ua
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До 31 июля парни, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет — ТЦК

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До 31 июля парни, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет — ТЦК
До 31 июля парни, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет — ТЦК
Граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет до 31 июля.
Об этом напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП.
Соответствующие сведения вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
  • личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.
Там подчеркнули, что взятие граждан Украины на военный учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу.
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Взятие граждан Украины на военный учет призывников проводится с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств.
Кто может не становиться на учет? Не подлежат взятию на военный учет призывников граждане Украины, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Граждане Украины, которые не стали на военный учет призывников в определенный период, берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП.

Какие документы нужно иметь

Список документов, которые нужно предоставить при взятии на военный учет призывников:
  • Паспорт гражданина Украины.
  • Выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном / зарегистрированном месте жительства (пребывания)).
  • Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц).
  • Свидетельство о рождении.
  • Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.
  • Документ об образовании.
  • Справка с места обучения/работы (при наличии).
  • Четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (снимок без головного убора).
По материалам:
Finance.ua
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