Автоматическая постановка на учет без ТЦК: как работает новый механизм — Finance.ua
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Автоматическая постановка на учет без ТЦК: как работает новый механизм

Личные финансы
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Автоматическая постановка на учет без ТЦК: как работает новый механизм
Автоматическая постановка на учет без ТЦК: как работает новый механизм
В Украине действует механизм, позволяющий ставить граждан на военный учет автоматически, без посещения ТЦК.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Это стало возможным после внесения изменений в постановление № 932, принятое Кабинетом Министров. Постановка на учет происходит путем взаимодействия реестра „Оберег“ с Государственной миграционной службой (ГМС)», — говорится в сообщении.

Зачем внедрили этот механизм

Автоматическая постановка на военный учет экономит время военнообязанным, поскольку им не нужно стоять в очередях, собирать бумаги и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на учет.
Также это облегчает работу сотрудникам ТЦК, поскольку уменьшает административную рутину.
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Кроме того, благодаря этим изменениям удалось поставить на учет украинцев за границей и разблокировать выдачу паспортов, а также украинцев от 17 до 25 лет, которым нужно становиться на учет в этот период.

Что делать при обнаружении ошибок в данных

Иногда бывают случаи, когда на учет попадают люди, давно исключенные из него. Или стоящие на учете, но без отметки в реестре «Оберег». Такое происходит из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора: например, оператор ТЦК не внес идентификатор личности в реестр.
В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками — принести все документы, подтверждающие исключение из учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность другому ТЦК.
Напомним, в «Резерв+» упростили получение направления на ВВК. Теперь, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) в приложении «Резерв+», больше не нужно обращаться в территориальный центр комплектования. Документ формируется автоматически после онлайн-запроса.
По материалам:
Finance.ua
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