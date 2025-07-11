Автоматическая постановка на учет без ТЦК: как работает новый механизм — Finance.ua

Автоматическая постановка на учет без ТЦК: как работает новый механизм Сегодня 08:33 — Личные финансы

Автоматическая постановка на учет без ТЦК: как работает новый механизм

В Украине действует механизм, позволяющий ставить граждан на военный учет автоматически, без посещения ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Это стало возможным после внесения изменений в постановление № 932 , принятое Кабинетом Министров. Постановка на учет происходит путем взаимодействия реестра „Оберег“ с Государственной миграционной службой (ГМС)», — говорится в сообщении.

Зачем внедрили этот механизм

Автоматическая постановка на военный учет экономит время военнообязанным, поскольку им не нужно стоять в очередях, собирать бумаги и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на учет.

Также это облегчает работу сотрудникам ТЦК, поскольку уменьшает административную рутину.

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Кроме того, благодаря этим изменениям удалось поставить на учет украинцев за границей и разблокировать выдачу паспортов, а также украинцев от 17 до 25 лет, которым нужно становиться на учет в этот период.

Что делать при обнаружении ошибок в данных

Иногда бывают случаи, когда на учет попадают люди, давно исключенные из него. Или стоящие на учете, но без отметки в реестре «Оберег». Такое происходит из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора: например, оператор ТЦК не внес идентификатор личности в реестр.

В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками — принести все документы, подтверждающие исключение из учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность другому ТЦК.

Напомним, в «Резерв+» упростили получение направления на ВВК. Теперь, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) в приложении «Резерв+», больше не нужно обращаться в территориальный центр комплектования. Документ формируется автоматически после онлайн-запроса.

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